Mike: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie di Rai 1 che omaggia Bongiorno. Trama, cast, attori, location, personaggi, libro, quante puntate, episodi, durata, streaming

Mike è la miniserie in onda su Rai 1 il 21 e 22 ottobre 2024 in prima visione e dedicata alla storia di Mike Bongiorno, il grande conduttore che avrebbe compiuto in questi mesi 100 anni, interpretato da Claudio Gioè. La trama della serie è tratta dal libro biografico La versione di Mike, scritto dallo stesso Mike in collaborazione con il figlio Nicolò Bongiorno nel 2007. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere la serie Mike? Ecco tutte le informazioni.

Trama

La serie di Rai 1 Mike racconta la vita di Mike Bongiorno a cento anni dalla sua nascita e nel periodo in cui si festeggia il 70esimo anniversario della nascita della tv. Un’icona della tv, che ha segnato il costume del nostro Paese, di cui in questa miniserie si ripercorre non solo la carriera, ma anche la sfera privata. Nato a New York nel 1924 da una famiglia italo-americana, Mike è stato uno dei principali protagonisti del piccolo schermo sin dal primo programma trasmesso dalla Rai nel 1954, Arrivi e partenze.

Il racconto si apre nel 1971: Mike è all’apice della popolarità grazie a Rischiatutto e accetta di partecipare a un’intervista in cui si racconta al suo pubblico. Il primo ricordo prende le mosse dal crollo di Wall Street nel 1929, quando Philip Bongiorno, il padre, viene costretto a separarsi dalla moglie, Enrica Carello, affinché possa risollevarsi dalle ingenti perdite economiche subìte. Enrica ritorna quindi nella sua Torino insieme al piccolo Mike. Ma non si tratta di una parentesi. Una volta lasciata New York, la donna non vorrà più tornarvi, costringendo Mike a restare in Italia e a perdere i contatti col padre.

Mike: il cast

Tanti gli attori popolari che hanno preso parte alle riprese di Mike. Ad interpretare il re del quiz è Claudio Gioè, volto noto delle fiction Rai, mentre Elia Nuzzolo interpreta Bongiorno da giovane. Nel cast troviamo anche Paolo Pierobon, Valentina Romani, che veste i panni della moglie Daniela. Massimo De Lorenzo, Tomas Arana, Clotilde Sabatino, Sandra Ceccarelli, Augusto Fornari, Federica Torchetti, Gualtiero Burzi, Michele Ragno, Gianluca Zaccaria, Luca Di Sessa, Alberto Vecchiato.

Poter girare una serie che racconta una parte significativa della vita di Mike Bongiorno è una sfida molto difficile e, allo stesso tempo, una grandissima opportunità”, ha raccontato il regista Giuseppe Bonito. “Mike Bongiorno è in assoluto il nome a cui ancora oggi, più di tutti, viene associata la televisione in Italia. Anzi, si può con obiettività affermare che la televisione nel nostro paese è nata con lui e che, per decenni e per generazioni di telespettatori italiani, Mike (il cui nome, per tantissime persone, basta e avanza) è stato più di una figura popolare: è stato una presenza paragonabile a un parente, a un fidanzato, a un amico di famiglia. Per me la sfida è proprio questa: come si può raccontare al grande pubblico una figura così familiare e presente nelle vite di tanti italiani? Cosa può aggiungere a ciò che tutti sanno già? Qual è il punto di vista più giusto?”. Il soggetto della serie è basato sul libro autobiografico La versione di Mike.

Chi era Mike Bongiorno

Michael Nicholas Salvatore Bongiorno nasce a New York, il 26 maggio 1924, da madre torinese e padre italo-statunitense. In seguito alla crisi del 1929 e alla separazione dei genitori, insieme alla mamma, va a vivere in Italia a casa degli zii. Frequenta le elementari, il ginnasio e i licei classici Alfieri e Rosmini. Fin da ragazzo inizia a manifestare la passione per lo sport e per il giornalismo. Presto inizia a lavorare per le pagine sportive de “La Stampa”.

Durante la seconda guerra mondiale è costretto a sospendere gli studi e a rifugiarsi sulle Alpi. Decide di arruolarsi nel gruppo partigiani e grazie alla conoscenza della lingua inglese, viene impiegato nella delicata operazione denominata “staffetta”.

Diventa quindi responsabile di attraversare i contrafforti alpini innevati, per mantenere le comunicazioni tra i partigiani italiani e gli alleati di stanza svizzeri. Si diploma nel 1943. L’anno successivo viene catturato dalla Gestapo e messo al muro, per essere fucilato insieme ad altri partigiani. Essendo statunitense però, gli agenti rinunciano a fucilarlo, potendo diventare una predica di scambio.

Successivamente viene portato a Milano, presso San Vittore, dove conosce Idro Montanelli. Ci rimarrà rinchiuso per 7 mesi, due dei quali in isolamento. Dopo essere stato torturato nel campo di transito di Bolzano, viene liberato nel febbraio del 1945, prima della fine del conflitto. Tornato negli Stati Uniti, riprende a lavorare per alcune riviste e a fare servizi per l’EAIR, diventata poi la RAI. Nel 1955 dà il via al quiz “Lascia o raddoppia” ed è un grande successo. Nel 1968 conduce un altro programma di grande popolarità: “Rischiatutto”. Tra il 1963 e il 1997 è al timone di ben 11 edizioni del Festival di Sanremo. Dagli anni ’80 è stato il conduttore di punta dei quiz sui canali Fininvest e poi Mediaset.

Location

Dove è stata girata la serie Mike? Le riprese sono state effettuate a Sofia e a Torino, a partire dal maggio del 2024 per una durata di nove settimane. La miniserie è prodotta da Rai Fiction e da Viola Film con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Mike: quante puntate

Quante puntate sono previste per Mike? La serie è composta da due episodi in onda su Rai 1 in prima visione il 21 e 22 ottobre 2024 dalle ore 21.30. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 21 ottobre 2024

Seconda e ultima puntata: 22 ottobre 2024

Streaming e tv

Dove vedere Mike in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 il 21 e 22 ottobre 2024 alle ore 21.30 in prima visione. Anche in streaming e on demand su Rai Play.