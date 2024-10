Andrea Delogu: “Ho avuto una vita complicata, ma meravigliosa”. Poi le parole sull’ex marito Montanari

Andrea Delogu: “Ho avuto una vita complicata, ma meravigliosa”

Al timone della nuova trasmissione di Rai 2 La Porta Magica, in onda ogni giorno alle 17, Andrea Delogu ha parlato a La volta buona della sua vita privata, dall’infanzia al rapporto con l’ex marito Francesco Montanari.

Come raccontato più volte, la conduttrice ha trascorso la sua infanzia nella comunità di San Patrignano dove i suoi genitori si sono conosciuti poiché tossicodipendenti.

“Ho avuto una vita complicata, ma meravigliosa. Ho dovuto nascondere la mia infanzia per tanti anni perché non era facile da spiegare. Poi il conto ti arriva” ha rivelato Andrea Delogu alla presentatrice Caterina Balivo.

Andrea Delogu rivela che la prima persona alla quale ha raccontato la sua infanzia è stato il suo ex marito, l’attore Francesco Montanari con il quale è stata sposata dal 2016 al 2021: “Il primo a sapere tutto è stato il mio ex marito, per questo siamo molto legati, ha capito tutto”.

“Siamo cresciuti insieme, ci siamo amati molto, poi l’amore è finito perché eravamo altre persone – rivela ancora la conduttrice – Ci siamo messi insieme che eravamo molto govani. Però gli devo molto per la gratitudine che provo verso gli altri”.