Andrea Delogu: “Il divorzio mi ha distrutta, mi dicevano: ‘sei vecchia, chi ti prende più?'”

Andrea Delogu si racconta: “Il divorzio mi ha distrutta”

In procinto di debuttare su Rai 2 con un contenitore quotidiano dal titolo La porta magica, Andrea Delogu ha ripercorso la sua vita privata in un’intervista al magazine del Corriere della Sera, Sette.

Con la consueta sincerità che la contraddistingue, la conduttrice ha raccontato la sua evoluzione personale: “La sofferenza va accettata. Ho passato un paio di anni brutti in cui non riuscivo a vedere la luce, ma adesso sto bene. Magari se ci sentiamo tra un mese non starò bene come adesso, ma ce la farò ancora. Sono cresciuta a San Patrignano dove la gente chiedeva di entrare perché altrimenti sarebbe morta. Queste persone ce l’hanno fatta e mi hanno cresciuta, come posso permettermi io di dire che qualcosa è troppo difficile?”.

Andrea Delogu ha ripercorso anche uno dei momenti più difficili della sua vita, ovvero il divorzio dall’attore Francesco Montanari: “Quando ho divorziato ho avuto un altro periodo complicato. Sentivo di aver fallito, non sapevo che sarebbe stato del mio futuro perché quella finita era una storia in cui credevo. Per mesi ho dovuto capire chi fossi. È stato un percorso molto lungo, ho pianto tantissimo, sono stata giorni interi a guardare il soffitto, non sapevo più cosa mi piaceva. Mi ricordo ancora quando il papà di una mia amica, avevo 31 anni, mi disse ‘sei un po’ vecchia, chi ti prende più adesso’. Ero sola e le sue parole continuavano a rimbalzarmi in testa. Sembra che tu abbia una data di scadenza addosso solo perché sei donna. Poi, però, mi sono guardata allo specchio e ho capito quanto valessi. Da quel momento è iniziato il mio cambiamento, ho ricominciato da me”.

Sul suo fisico rivela: “Non mi sono mai chiesta come dovevo essere. Ho fatto 11 anni di karate. Mi allenavo molto, ma soprattutto allenavo il mio approccio alla vita. Lo sport è sempre stata la prima cosa. Adesso ho 42 anni, il mio corpo è cambiato, si trasforma ogni giorno e dirle che ora non ci sto attenta sarebbe una bugia. Quando capisco che il mio fisico sta sfuggendo, anche solo per una questione di ormoni, torno in carreggiata. Ho un po’ di cellulite: sono ingrassata, sono dimagrita. Non mi interessa, il mio corpo è bello per questo. Non è facile, però basta imparare a conoscersi”.

La presentatrice, quindi, aggiunge: “Il tempo che corre, però, lo vedo sul mio corpo: le rughette, che ancora non sono rughe, o i pantaloni che non mi si chiudono. Mi sono approcciata alla filosofia di Monica Bellucci che in tutte le sue interviste dice: ‘Tu sei il cambiamento’. C’è una demonizzazione del crescere che è sbagliata. Ho fatto su me stessa un percorso di accettazione. Mi sento più sexy adesso di quando avevo il fisico più tonico: non mi vedevo, usavo la mia bellezza senza rendermene conto. Ora mi vedo e mi vado bene così”.