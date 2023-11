Andrea Delogu avvia una diretta sui social ma il vestito le fa brutti scherzi: l’incidente hot non passa inosservato

Andrea Delogu avvia una diretta sui social ma il vestito le fa brutti scherzi

Incidente hot per Andrea Delogu durante una diretta social: la conduttrice, infatti, aveva avviato un video su Instagram quando, a causa della scollatura del suo vestito, è rimasta in topless.

La presentatrice ha avviato una diretta sul suo profilo Instagram mentre si trovava in camerino per provare un abito nero. Mentre stava mostrando l’abito ai suoi follower, Andrea Delogu si è chinata per leggere i commenti degli utenti rimanendo inconsapevolmente in topless per alcuni secondi.

La scena si è ripetuta pochi secondo dopo, ma questa volta la conduttrice si è accorta di quello che era successo portandosi la mano sulla scollatura.