Andrea Delogu e l’inquietante regalo di un fan, un mazzo di fiori anonimo

Andrea Delogu alle prese con un fan molto invadente: la conduttrice, infatti, ha denunciato sui social di aver ricevuto un mazzo di fiori anonimo direttamente a casa sua.

Un regalo inquietante dal momento che il fan anonimo è quindi a conoscenza dell’indirizzo di casa della presentatrice. In una stories sul suo profilo Instagram, Andrea Delogu ha scritto: “Io so che pensate di essere romantici mandando dei fiori a casa alla gente senza firmarvi, cercando di essere anche un po’ misteriosi. Non lo siete. So che c’è dietro un intento ‘carino’, ma credetemi, è fuori luogo e soprattutto pone le persone in allerta”.

“Se dovevo conoscerti, ti saresti firmato, se non ho capito chi sei, allora non abbiamo questa confidenza e ti sei immaginato una relazione che non abbiamo e il fatto che tu sappia dove abito, mi agita” ha scritto ancora la conduttrice.

La vicenda ha suscitato la reazione di molte follower di Andrea Delogu che hanno raccontato di essersi ritrovate nella stessa situazione.

In una successiva stories Instagram, infatti, la presentatrice ha scritto: “Non sono l’unica, anzi! Smettete di credere a un romanticismo tossico. Non dico che chi lo fa sia uno o una stron*a, sicuramente pensa sia un bel gesto, ma si sappia che non lo è. Ci si firma prima di tutto e poi non si manda a casa se non ci conosciamo”.

E ancora: “Corteggiare non è invadere la privacy. Prima di scrivermi ‘non vi va mai bene niente’ mettetevi nei panni degli altri, donne o uomini che siano”.