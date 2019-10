Shall we dance: trama e finale del film con Richard Gere e Jennifer Lopez | Stasera su Rai 2

Richard Gere e Jennifer Lopez sono gli assoluti protagonisti di Shall we dance, film del 2004 con una trama ricca di romanticismo. La pellicola, diretta da Peter Chelsom e uscita al cinema nel lontano 2004, viene riproposta stasera in tv su Rai 2, a partire dalle 21:20.

Il cast e le principali curiosità sul film Shall we dance?

In attesa della messa in onda, facciamo un ripasso della storia raccontata dal film e, per i più curiosi, anche del finale. In questo articolo, dunque, troverete le informazioni per scoprire di cosa parla e come finisce Shall we dance. Se non volete spoiler, leggete solo il prossimo paragrafo e ignorate il secondo.

Shall we dance trama: di cosa parla il film

Il film racconta la storia di John Clark, un avvocato di 50 anni che all’apparenza ha una vita perfetta: nella sua professione riscuote molto successo, ha una moglie – Beverly – che lo ama moltissimo e due figli. In realtà, l’uomo nasconde un profondo malessere, che deriva da una routine che stenta ad accettare.

John è annoiato dalla sua vita e va alla ricerca di nuovi stimoli. Che trova in una giovane (e bellissima) insegnante di ballo, che conosce vicino a una scuola di danza e di cui si infatua. Al punto da iscriversi, all’insaputa della famiglia, proprio al corso di ballo in quella scuola. Per sua sorpresa, però, John vede che la ragazza, che si chiama Paulina, non insegna. Al suo posto c’è la vecchia e rigida proprietaria.

John cerca comunque di entrare in confidenza con Paulina, che dapprima lo rifiuta accusandolo di voler sfruttare una nobile arte come la danza per provarci con lei, e poi finisce per aiutarlo quando capisce che l’uomo vuole davvero imparare a ballare. Così, Paulina aiuta John a prepararsi per una gara di ballo. Lei, inoltre, gli confessa il motivo per cui ha smesso di ballare, mentre l’uomo prova a farle cambiare idea. Nel frattempo, però, la moglie di John scopre tutto.

Shall we dance trama: il finale della pellicola

Attenzione: SPOILER!

Beverly si rende conto che il marito, dopo più di vent’anni di matrimonio, ha una nuova luce negli occhi. È entusiasta, allegro come non mai. Per questo, assume un detective privato, scoprendo la verità sulla passione per il ballo di John. Nonostante sia dispiaciuta del fatto che il marito non le abbia raccontato nulla, Beverly decide inizialmente di dare i suoi spazi a John.

Il giorno della gara, mentre balla John vede tra il pubblico anche la moglie e la figlia Jenna. Preso dal panico, strappa il vestito della sua ballerina e manda a rotoli la gara. Dopo un confronto con Beverly, nel quale John spiega di non averle detto niente per vergogna, l’uomo decide di abbandonare la danza.

Qualche tempo dopo, alla scuola di ballo John partecipa alla festa di addio per Paulina, che si trasferisce in Inghilterra. In una lettera, la donna gli spiega che anche lei, dopo una gara andata male, lasciò il ballo per vergogna, perdendo anche il fidanzato, suo compagno di danza di allora. Paulina, però, ringrazia John per averle fatto ritrovare la passione e gli chiede un ultimo ballo. Spinto da Beverly, che lo incoraggia a seguire il suo amore per la danza, John accetta.

Nella scena finale, ambientata molto tempo dopo, si vedono tutti i protagonisti intenti a vivere la loro nuova vita. John e Beverly stanno ancora insieme e il loro rapporto sembra rinvigorito. Paulina ha un nuovo partner e partecipa alla stessa competizione che perse anni prima.

L’appuntamento con Shall we dance è per questa sera, 15 ottobre 2019, a partire dalle 21:20 su Rai 2.