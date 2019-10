Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 15 ottobre 2019

Nuovo appuntamento con Le Iene, la storica trasmissione di Italia 1, che torna stasera, martedì 15 ottobre 2019 con una nuova puntata, ricca come sempre di servizi e inchieste di vario genere. Alla conduzione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci fuori campo e gli irriverenti commenti della Gialappa’s Band.

Tra i servizi più attesi di questa sera, quello di Filippo Roma, l’inviato che sta portando avanti un’inchiesta sui rifiuti a Roma. Nella scorsa puntata aveva fatto molto scalpore il video in cui le Iene di fatto smascheravano una presunta truffa sulla raccolta differenziata delle utenze non domestiche.

Di seguito, le anticipazioni de Le Iene di questo martedì, 15 ottobre 2019.

Le Iene, le anticipazioni della puntata di stasera 15 ottobre

Tanti i servizi a cui assisteremo nella puntata di oggi de Le Iene. Innanzitutto la seconda parte dell’inchiesta di Filippo Roma sui rifiuti nella Capitale. C’è davvero una truffa in atto sulla raccolta differenziata delle utenze non domestiche?

E poi sempre l’inviato de Le Iene è stato protagonista di un’aggressione durante la manifestazione del Movimento 5 Stelle a Napoli. Farà sicuramente emozionare il servizio di Giulio Golia che è tornato a parlare di Alzheimer, partecipando all’Alzheimer Fest.

Conosceremo in questo modo nuovi dettagli sulla malattia che di fatto fa vivere molte persone in un eterno presente, cancellando i ricordi del proprio passato. Nella puntata di oggi de Le Iene anche un servizio di Gaston Zama che è volato in Florida per smascherare un italiano diventato celebre a causa di un video girato a Miami dove sembra truffare un americano.

L’uomo, Jimmy The Watch, con il passare del tempo è diventato un idolo sui social. Nella puntata di oggi, 15 ottobre 2019, anche un’intervista all’ex porno attrice Sara Tommasi, che racconterà gli anni bui del bipolarismo, e tutto ciò che questo le ha causato.

La donna inoltre ha dichiarato che proprio in quel periodo è stata drogata e obbligata a girare film hard. Adesso la donna è uscita da questa spirale e vuole riprendere in mano la propria vita, ripartendo da zero. Tra i temi della puntata di oggi de Le Iene, anche un servizio sulle baby gang a Napoli e uno su Tiziano Renzi e le ultime vicende a suo carico.

Non mancheranno poi i momenti più allegri e divertenti, come il consueto scherzo, organizzato da Stefano Corti e Alessandro Onnis. Vittima di questa puntata de Le Iene il comico Angelo Pintus. Gli inviati della trasmissione di Italia 1 hanno messo in affitto la sua casa di Fuerteventura, rendendo così un incubo le vacanze del povero Pintus. Un turista infatti si presenterà alla sua porta, pretendendo di entrare in casa.

Appuntamento dunque stasera, martedì 15 ottobre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle 21.15 su Italia 1.

Dalla prossima settimana, Le Iene del giovedì passano alla domenica.