DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 15 ottobre, su La7

Stasera, martedì 15 ottobre 2019, in prima serata su La7 DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris che analizza con numerosi ospiti, servizi e interviste, l’attualità politica ed economica in Italia. Argomenti ricorrenti del programma sono però anche l’arte, il costume, il fisco e le pensioni.

Si tratta della sesta puntata di questa nuova edizione, in onda come sempre su La 7 a partire dalle 21.15. Floris e la sua squadra tornano con nuovi ospiti e argomenti, per una nuova sfida del martedì sera con l’altro talk politico, Cartabianca di Bianca Berlinguer, in onda su Rai 3.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera.

DiMartedì anticipazioni: gli ospiti di stasera 15 ottobre

In primo piano anche stasera la politica, con il governo Conte bis messo alla prova con la nuova Manovra finanziaria e con le elezioni regionali di domenica in Umbria. Sono tante le sfide della maggioranza giallo-rossa, visto che il nuovo appuntamento delle urne sarà un po’ un test per il nuovo esecutivo, come anche per la Lega di Matteo Salvini.

Si tornerà inoltre a parlare di immigrazione, con le nuove tensioni tra Siria e Turchia. Non mancheranno gli ospiti a darsi il cambio nell’arena di Giovanni Floris, con i quali il giornalista affronterà nel dettaglio le diverse tematiche.

Questo e molto altro questa sera alle 21.15 su La7 con DiMartedì.

DiMartedì, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 10 settembre 2019.

Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.