Liechtenstein-Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita | Qualificazioni a Euro 2020

LIECHTENSTEIN ITALIA STREAMING TV – Dopo la storica qualificazione agli Europei del 2020, arrivata contro la Grecia con ben tre giornate di anticipo (non era mai successo alla nostra Nazionale), l’Italia di Roberto Mancini torna in campo stasera per l’ottava giornata delle qualificazioni a Euro 2020 contro il Liechtenstein.

Sarà una partita molto particolare per gli azzurri, alla ricerca del nono successo consecutivo per eguagliare il record di Vittorio Pozzo, ma allo stesso tempo – come anticipato dal ct in conferenza stampa – vogliosi di fare più turnover possibile per far giocare anche chi ha trovato meno spazio in queste qualificazioni.

Davanti all’Italia un avversario che, sulla carta, non dovrebbe creare problemi: il Liechtenstein è ultimo nel girone, all’andata a Parma finì con un rotondo 6-0. Stavolta però si gioca a Vaduz, al Rheinpark Stadion. E tra le mura amiche, il Liechtenstein non ha mai fatto figuracce, ottenendo pareggi o sconfitte di misura finora.

L’appuntamento con Liechtenstein-Italia è per stasera, martedì 15 ottobre 2019, a partire dalle 20,45. Ma dove vedere Liechtenstein Italia in tv e live streaming? Di seguito tutte le risposte.

Liechtenstein Italia: dove vederla in tv

La partita di qualificazione a Euro 2020 tra Liechtenstein e Italia sarà visibile in esclusiva in chiaro, gratis, su Rai 1 (canale 1 del vostro telecomando del digitale terrestre o 501 per vedere la partita in HD).

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20,45 di martedì 15 ottobre 2019.

Liechtenstein Italia: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile gratis su RaiPlay.it, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv di Stato su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate salvo registrazione via mail o social network (Facebook). La piattaforma, oltre che sul sito ufficiale, è disponibile anche sotto forma di app per smartphone e tablet, compatibile sia con dispositivi Apple che Android.

Solo RaiPlay? No. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Liechtenstein Italia streaming: le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni di Italia Liechtenstein? Come già anticipato, l’intenzione di Roberto Mancini è quella di far ruotare un po’ la formazione, dando spazio a un ampio turnover. “Penso di cambiare molti giocatori. Qualcuno sicuro? Sirigu, Belotti, Zaniolo, Izzo o Di Lorenzo, Romagnoli dipende da come starà, uno tra Grifo ed El Shaarawy, più Biraghi. Non vorrei cambiarli tutti. Jorginho? Vediamo”, ha detto il ct.

Così, è molto difficile ipotizzare quale sarà la formazione dell’Italia. Le ultime notizie vedono una forte possibilità di vedere, nel ruolo di terzini, sia Di Lorenzo che Biraghi, mentre Zaniolo potrebbe giocare come mezz’ala. Attenzione anche a Stephan El Shaarawy, che si candida per la maglia da titolare come attaccante esterno a sinistra.

Di seguito le probabili formazioni della sfida valida per il gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020:

LIECHTENSTEIN (4-5-1): B. Buchel; Rechtensteiner, Malin, Kaufmann, Goppel; Maier, Hasler, M. Buchel, Polverino, Weiser; Salanovic.

Allenatore: Kolviosson

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, El Shaarawy.

Allenatore: Mancini

Liechtenstein Italia streaming: i convocati di Mancini

I convocati di Roberto Mancini per la sfida Italia-Liechtenstein:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli).