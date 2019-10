Stasera in tv 13 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 13 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Ma cosa c’è stasera in tv 13 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 13 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – I Soliti Ignoti

21:25 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore

Questa sera su Rai 1 torna una nuova puntata, la numero quattro, della fiction Imma Tataranni, con protagonista Vanessa Scalera. L’episodio che va in onda stasera si intitola “Maltempo”.

Trama: Una donna determinata, forte, preparata e decisamente fuori dagli schemi. Impossibile non notarla in Procura, e non soltanto per quell’abbigliamento dai toni accesi e stravaganti a cui pare proprio non poter rinunciare, anche per quell’atteggiamento inappuntabile e schietto, al lavoro come a casa, che non la rende simpatica a tutti. Il Sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni è un concentrato di memoria, un vero e proprio talento di intelligenza e di caparbietà ed è questo che la rende più unica che rara e che le consente di portare a termine il suo lavoro come nessun altro.

Le anticipazioni della puntata di stasera

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

19:30 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

Questa sera su Rai 2 torna Fabio Fazio e il terzo appuntamento della stagione con il suo Che tempo che fa, spostato ormai stabilmente su Rai 2.

Gli ospiti di stasera

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Il borgo dei borghi

Questa sera su Rai 3 arriva la quarta puntata de Il borgo dei borghi, il programma – spin off del Kilimangiaro – che elegge il più bello dei piccoli centri in Italia: angoli, a volte sconosciuti, in cui si respira tutto il bello della storia, dell’arte e della tradizione del nostro paese. Conduce Camila Raznovich.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Uss Indianapolis

Su Rete 4 stasera è in arrivo il film Uss Indianapolis, con Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, Brian Presley, Cody Walker.

Trama: Nicolas Cage in un action bellico tratto da una storia vera. Nel 1945 un siluro giapponese colpisce un incrociatore Usa incaricato di trasportare un’arma atomica, provocando un disastro epocale.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 13 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Live – Non è la D’Urso

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, il celebre programma di Barbara D’Urso con tantissimi ospiti e il solito, meccanismo che coinvolge il pubblico da casa, chiamato a esprimere il proprio giudizio sulle storie raccontate, attraverso il sito, i social e l’app del programma.

GUIDA TV 13 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Fast & Furious 8

Su Italia 1 questa sera è in programmazione il film Fast & Furious 8, con Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood.

Trama: Dom e Letty sono in luna di miele a Cuba ed il resto del team ha finalmente trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova quando una donna misteriosa irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine e a fargli tradire coloro che gli sono più cari.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 13 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

Questa sera su La 7 un nuovo appuntamento con Massimo Giletti e il suo programma Non è l’arena.

Potrebbero interessarti Stasera in tv sabato 12 ottobre, programmi e film: Italia-Grecia, N.C.I.S., Adaline – L’eterna giovinezza Stasera in tv giovedì 10 ottobre, programmi e film: Un passo dal cielo, Eurogames, X Factor Stasera in tv mercoledì 9 ottobre, programmi e film: Il diritto di contare, Amici Celebrities, Rocco Schiavone

PROGRAMMI TV 13 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:00 – World – SBK Argentina (Superpole Race) Live

20:30 – Post SBK Argentina Superpole Race Live

20:45 – Pre SBK Argentina Race 2 Live

21:00 – World – SBK Argentina (Race 2) Live

Su Tv8 questa sera in diretta la gara di Superbike in Argentina.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:10 – No Escape – Colpo di stato

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – C’è tempo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film C’è tempo, diretto da Walter Veltroni, con Stefano Fresi, Simona Molinari, Giovanni Fuoco.

Trama: Alla morte del padre, un quarantenne ‘osservatore di arcobaleni’ scopre di avere un fratellastro minorenne.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 13 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:45 – Pre SBK (diretta)

21:00 – WorldSBK Race1: Argentina (diretta)

Su Sky Sport Uno questa sera in diretta la gara di Superbike in Argentina.

SKY UNO

19:15 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 7

20:15 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 8

21:15 – Mix & Match Ep. 1

Questa sera su Sky Uno va in onda il primo episodio di Mix & Match: quattro donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e in seguito devono affrontare delle prove ad eliminazione.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI