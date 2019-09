Che tempo che fa 2019, quando inizia il programma di Fabio Fazio su Rai 2

Sta per cominciare la nuova stagione di Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio che da quest’anno, dopo le numerose polemiche, si trasferisce su Rai 2. Il ritorno del conduttore ligure sulla rete diretta da Carlo Freccero è ritenuta strategica per la seconda rete del servizio pubblico. Ma quando inizia Che tempo che fa 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Che tempo che fa anche nella nuova stagione mantiene fede al suo format, basato sulle interviste a personaggi famosi. Ma ci saranno anche diverse novità, compreso un prologo nella fascia dalle 19.40 alle 20.30, sempre su Rai 2.

Che tempo che fa 2019 quando inizia | Le novità

La nuova stagione di Che tempo che fa inizia domenica 29 settembre 2019 su Rai 2. È questa una delle grandi novità dei palinsesti Rai 2019-2020. Un trasloco da Rai 1 a Rai 2 fortemente voluto da Freccero, e che ha fatto seguito alle tante polemiche sullo stipendio del conduttore Fabio Fazio.

Come di consueto, tanti ospiti in studio si alterneranno alla scrivania di Che tempo che fa 2019, per presentare nuovi progetti, come l’uscita di un libro o di un film, o celebrare speciali anniversari ed eventi. Il programma svolgerà un fondamentale ruolo di cerniera tra generi e generazioni occupandosi di attualità ed intrattenimento.

Inoltre con la collocazione su Rai 2, Che tempo che fa 2019 cercherà di aprirsi maggiormente al pubblico giovane. Come detto ci sarà una grande novità, vale a dire un prologo dal titolo Che tempo che farà, in onda dalle 19.40 fino alle 20.30, per lanciare con anticipazioni il programma in prima serata.

Che tempo che fa inizia dunque domenica 29 settembre 2019 dalle 21.05 fino alle 23.30. Tanta sperimentazione ma anche numerose conferme, a cominciare dal trio dei conduttori: Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e la partecipazione di Filippa Lagerback.