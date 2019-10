Stasera in tv 12 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 12 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 12 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 12 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Nazionale: Qualificazione Europei 2020 Italia – Grecia

Questa sera su Rai 1 va in onda lo scontro, per quanto riguarda la Qualificazione agli Europei 2020, tra Italia e Grecia.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 una nuova puntata di N.C.I.S., intitolata Monna Lisa.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Le parole della settimana

21:30 – Le ragazze

Questa sera su Rai 3 torna Le ragazze, con protagoniste figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte, non importa se famose o sconosciute.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Don Camillo Monsignore…ma non troppo

Su Rete 4 stasera il film Don Camillo Monsignore… ma non troppo, famosa commedia con Fernandel e Gino Cervi.

STASERA IN TV 12 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Adaline – L’eterna giovinezza

Su Canale 5 stasera va in onda Adaline – L’eterna giovinezza, film drammatico per la regia di Lee Toland Krieger.

Trama: Adaline, una giovane donna nata a cavallo del XX secolo, cessa misteriosamente di invecchiare in seguito a un incidente avvenuto in una gelida notte. Mentre custodisce gelosamente il suo segreto, Adaline intraprende una serie di incredibili avventure lungo tutto il corso del Novecento prima che, dopo anni di vita solitaria, trovi l’amore e il coraggio, necessari a vivere a pieno.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 12 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – La peggior settimana della mia vita

Su Italia 1 questa sera una commedia italiana del 2011 con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi, La peggior settimana della mia vita.

Trama: Sullo sfondo del lago di Como, Paolo e Margherita aspettano il momento in cui potranno finalmente coronare il loro sogno d’amore con il fatidico sì. Alle loro nozze ormai manca solo una settimana ma, tra il caos degli ultimi preparativi, corrono il rischio di mandare tutto all’aria per via della straordinaria capacità di Paolo di trasformare in disastro ogni prova di avvicinamento ai futuri e rigidi suoceri, che non vedono di buon occhio il suo essere eterno bambinone e l’indole iperprotettiva della figlia, sempre pronta a trovare giustificazioni per ogni evenienza. A complicar ulteriormente la precaria situazione del futuro sposo ci pensano anche il padre e il suo miglior amico

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 12 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

19:55 – Il meteo della sera

21:15 – Little Murders

Questa sera su La 7 tornano i racconti di Little Murders, serie televisiva francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.

PROGRAMMI TV 12 OTTOBRE 2019: TV8

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 10 ottobre, programmi e film: Un passo dal cielo, Eurogames, X Factor Stasera in tv mercoledì 9 ottobre, programmi e film: Il diritto di contare, Amici Celebrities, Rocco Schiavone Stasera in tv martedì 8 ottobre, programmi e film: La strada di casa 2, Sole a catinelle, Bangla

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:45 – Pre SBK Argentina Race 1 Live

21:00 – World – SBK Argentina (Race 1) Live

Su Tv8 questa sera il motociclismo della SBK Argentina.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Contraband

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Contraband, con Mark Wahlberg e Kate Beckinsale.

Trama: È passato del tempo da quando Chris Farraday ha chiuso tutti i ponti con la sua precedente attività di contrabbandiere, ma la tranquillità e l’onestà – che ha conquistato con fatica – sono nuovamente messe a dura prova a causa di alcuni problemi economici che hanno portato il cognato Andy a mettersi nei guai. Così, per ripagare i debiti da lui contratti, Chris accetta il compito affidatogli da un boss della droga e, insieme all’amico Sebastian, mette su un gruppo di uomini per una missione speciale che da New Orleans li porta fino a Panama.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 12 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:00 – Pre SBK (diretta)

21:30 – WorldSBK Race1: Argentina (diretta)

Su Sky Sport Uno questa sera il motociclismo della SBK Argentina.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Franciacorta

21:15 – X Factor 2019 Bootcamp – 2a parte

Questa sera su Sky Uno va in onda (in replica) la seconda parte dei Bootcamp della 13esima edizione di X Factor: è il turno di Malika Ayane e Mara Maionchi, chiamate ad assegnare 5 sedie ai cantanti della propria categoria – rispettivamente Under Uomini e Over – che vorranno portare agli Home Visit.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI