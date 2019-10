Le ragazze, le anticipazioni della seconda puntata del programma di Gloria Guida su Rai 3

Le ragazze, anticipazioni della seconda puntata stasera su Rai 3 con Gloria Guida

Seconda puntata della nuova stagione de Le ragazze, la trasmissione condotta da Gloria Guida in onda ogni sabato in prima serata su Rai 3. Un modo per raccontare l’Italia e la sua evoluzione, dal punto di vista sociale e del costume, con il passare dei decenni. Il tutto analizzato attraverso l’occhio delle donne.

Un viaggio nella memoria e nella storia del nostro Paese, analizzando i periodi più complessi e arrivando fino ai giorni nostri, per capire come le cose sono cambiare con il passare delle generazioni. Storie di ragazze che si mettono a nudo, raccontando la propria vita.

A legare tutte queste storie è Gloria Guida, che torna con una nuova edizione del programma di Rai 3. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata de Le ragazze, in onda sabato 12 ottobre 2019 dalle 21.30.

Ad impreziosire la narrazione di Le Ragazze, materiali fotografici personali, filmati d’archivio delle Teche Rai e da una colonna sonora personalizzata di volta in volta per ricreare le atmosfere di ogni decennio.

Le ragazze, le anticipazioni della seconda puntata

In ogni puntata assisteremo a un evoluzione e a un racconto dell’Italia a partire dagli anni ’40 e fino ai giorni nostri: in mezzo storie di donne che sono state giovani negli anni ’50, ’60, ’70, ’80 o ’90. Protagonista di questa seconda puntata è inizialmente Maria Perego che insieme al marito creò il personaggio di Topo Gigio, uno dei personaggi più amati dai bambini e di successo mondiale.

A manovrarlo nell’ombra c’è sempre stata lei, Maria. Ci si sposta poi agli anni ’50, con il racconto di due ragazze dell’epoca. La prima è una dattilografa lombarda Benedetta Murachelli. Con il suo carattere esuberante, ha dovuto affrontare nella sua vita vari problemi, alle molestie sessuali sul lavoro a diventare madre senza essere sposata, in un periodo in cui ciò era una vergogna.

A le Ragazze anche Maria Pia Di Meo è invece una delle più importanti doppiatrici italiane, voce di star del cinema come Meryl Streep a Barbara Streisand. Si arriva poi agli anni ’70, e per questo importante decennio interviene Susanna Camusso, prima donna Segretario Generale della CGIL, il più importante sindacato italiano dei lavoratori.

Potrebbero interessarti La peggior settimana della mia vita: trama, cast, trailer, curiosità e streaming del film La trama del film “La peggior settimana della mia vita”, in onda stasera su Italia 1 Ascolti tv venerdì 11 ottobre 2019: Tale e Quale batte l’ultima puntata di Rosy Abate 2

L’altra donna di questo decennio è Roberta Pedon, che fece un lungo viaggio in perfetto stile hippy. A bordo di amici, attraversò con amici l’Europa e l’Asia, il tutto documentato con una piccola telecamera. Vedremo come erano l’Iran, l’India, il Pakistan e l’Afghanistan 50 anni fa.

Infine, come sempre, una ragazza del nuovo Millennio: Ginevra Vaggelli ha solo 22 anni e in un momento difficile della sua crescita è scivolata nella spirale dell’eroina, oggi però è riuscita a riprendere in mano la sua vita.

Appuntamento dunque stasera 12 ottobre 2019 su Rai 3 con la prima puntata della nuova stagione de Le ragazze.