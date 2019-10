Adaline l’eterna giovinezza: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

Questa sera, sabato 12 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5 va in onda Adaline – L’eterna giovinezza, film del 2015 per la regia di Lee Toland Krieger con protagonisti Blake Lively e Harrison Ford.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Adaline l’eterna giovinezza film: trama

Il film racconta la storia di Adaline Bowman che, nata nel ventesimo secolo, certo non si sarebbe mai aspettata di poter essere ancora viva nel ventunesimo. Quando un giorno le capita un terribile incidente una magia le salva la vita e, come se non bastasse, le regala l’eterna giovinezza. Così, a 29 anni, Adaline smette di invecchiare e, per molti decenni, ha l’enorme fortuna di vivere le trasformazioni del mondo, che fanno da sfondo alle sue vicende personali e sentimentali: dalle due Guerre Mondiali alle lotte degli anni 60 per la libertà, fino ai nostri eventi più recenti.

Nascondendo abilmente il proprio segreto a tutti, tranne alla propria figlia, Adaline riesce a vivere con delicatezza e riserbo la sua vita, finché un giorno la donna incontra l’affascinante e carismatico filantropo Ellis Jones che riaccende il lei la passione per la vita e per l’amore. Dopo un weekend con i genitori di lui, che rischia di portare alla luce l’incredibile verità, Adaline prende una decisione che cambierà per sempre la sua vita.

La trama completa e come finisce il film

Adaline l’eterna giovinezza film: cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Blake Lively – Adaline Bowman / Jennifer “Jenny” Larson

– Adaline Bowman / Jennifer “Jenny” Larson Michiel Huisman – Ellis Jones

– Ellis Jones Harrison Ford – William Jones

– William Jones Kathy Baker – Kathy Jones

– Kathy Jones Amanda Crew – Kiki Jones

– Kiki Jones Ellen Burstyn – Flemming

– Flemming Lynda Boyd – Regan

– Regan Anjali Jay – Cora

– Cora Richard Harmon – Tony

– Tony Barclay Hope – Stanley Chesterfield

– Stanley Chesterfield Chris William Martin – Dale Davenport

– Dale Davenport Lane Edwards – dott. Larry Devyne

– dott. Larry Devyne Peter J. Gray – Clarence James Prescott

– Clarence James Prescott Anthony Ingruber – William Jones da giovane

– William Jones da giovane Hugh Ross – voce narrante

Adaline l’eterna giovinezza film: trailer

Ecco il trailer del film:

Adaline l’eterna giovinezza film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Adaline – L’eterna giovinezza? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, sabato 12 ottobre 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

