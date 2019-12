Stasera in tv 1 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 1 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 24 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 1 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Pezzi unici

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Pezzi unici, la fiction con protagonista Sergio Castellitto.

Trama: Vanni è un artigiano fiorentino, un maestro della lavorazione del legno. Il mestiere e la bottega che porta il suo nome vengono da lontano: un lascito che la sua famiglia si tramanda da generazioni. Nella sua bottega, Vanni accoglie, controvoglia, dei ragazzi: fanno parte di una casa famiglia e il lavoro con lui varrà come programma di riabilitazione sociale. Nella stessa casa famiglia aveva vissuto Lorenzo, suo figlio, un ragazzo morto in circostanze misteriose. Vanni non sa che i ragazzi che ha accolto nella sua bottega sono legati indissolubilmente a Lorenzo.

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

Questa sera su Rai 2 arriva una nuova puntata di Che tempo che fa, condotto come sempre da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e tantissimi ospiti.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Un giorno in Pretura – La scomparsa di Gloria Rosboch

21:25 – In arte – Ornella

Questa sera su Rai 3 torna “In arte”, il programma con Pino Strabioli dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale italiana.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Il fuggitivo

Su Rete 4 va in onda il film Il fuggitivo, celebre pellicola con protagonisti Harrison Ford e Tommy Lee Jones.

Trama: Il film racconta la storia di un famoso dottore accusato dell’omicidio della moglie. Quando lo incastrano la sua sola via d’uscita è la fuga e la ricerca della verità.

STASERA IN TV 1 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – La caccia – Monteperdido

Su Canale 5 stasera va in onda l’ultima puntata di La caccia – Monteperdido, serie tv con protagonista Megan Montaner.

Trama: Ismael, interrogato da Sara, afferma che tra i film porno portati all’Hotel La Guardia ce ne fosse uno con una minorenne che si trovava in una stanza rivestita di una carta da parati azzurra con dei caprioli, la stessa carta parati di cui era rivestito il buco dove vivevano Ana e Lucia. Sara arriva alla conclusione che probabilmente Simo’n sia stato uno dei carcerieri. Dai racconti di Anna si evince che il rapporto tra lei e Lucia fosse molto conflittuale.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 1 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:10 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata di Le Iene Show.

PROGRAMMI TV 1 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Non è l’arena, con Massimo Giletti e tanti ospiti.

PROGRAMMI TV 1 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Umbria Prima TV

Su Tv8 questa sera va in onda in prima tv un nuovo episodio di Bruno Barbieri – 4 Hotel, con tappa in Umbria.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Captive State

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Captive State, con John Goodman e Ashton Sanders.

Trama: Una famiglia cerca di fuggire dalla Chicago occupata dagli alieni ma non ha fortuna e sopravvivono solo i due giovani fratelli Rafe e Gabriel. Nove anni dopo, nel 2025, Rafe è scomparso, dato per morto si è in realtà unito alla resistenza, mentre Gabriel lavora a chip di cellulari da cui vengono estratti dati per gli archivi degli occupanti alieni. Trova il modo di farci su anche qualche soldo sul mercato nero e insieme a un amico prepara una barca per la fuga dalla città, ma i suoi piani sono stravolti dal ritorno di Rafe e dalle azioni terroristiche della resistenza. Sulle quali indaga anche il detective William Mulligan, che vuole proteggere il quartiere di Pilsen dalla rappresaglia aliena.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 1 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Sky Calcio Show (diretta)

20:40 – Verona – Roma (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda Verona -Roma, posticipo domenicale della 14esima giornata di Serie A.

SKY UNO

20:25 – Le Kardashian Ep. 16

21:15 – Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie Ep. 5 Prima TV

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie.

