La caccia – Monteperdido, la trama della quarta puntata in onda domenica 1 dicembre 2019

Quarto e ultimo appuntamento questa sera, 1 dicembre, per la serie tv thiller La caccia – Monteperdido, il thriller psicologico che ha riportato in prima serata Megan Montaner è infatti giunto alla fine.

In questa nuova serie che in Spagna ha riscosso grande successo la protagonista veste i panni di Sara Campos, referente dell’Unione Centrale Operativa della Guardia Civil. Se siete dei fan della fiction e siete curiosi di sapere se ci sarà una seconda stagione, allora sarete felici di sapere che in terra iberica è già stata data conferma per La Caccia. Tramuntana.

In attesa di conoscere l’epilogo delle vicende dei personaggi di questa intrigante serie tv, vediamo le anticipazioni della quarta e ultima puntata di questa sera, 1 dicembre 2019 su Canale 5.

La trama della quarta e ultima puntata

La caccia monteperdido trama ultima puntata – Ismael viene interrogato da Sara e dichiara che tra i film porno portati all’Hotel La Guardia ve ne era uno con una minorenne che si trovava in una stanza rivestita di una carta da parati azzurra con dei caprioli, la stessa di cui era rivestito il buco dove vivevano Ana e Lucia.

Nel frattempo Sara arriva alla conclusione che, con tutta probabilità, Simo’n era uno dei loro carcerieri. Dai racconti di Anna si potrà poi intuire che il rapporto tra lei e Lucia non fosse proprio disteso, ma anzi.

Dopo la telefonata di Lucia, Ana deciderà di scappare di casa e tutto il paese si metterà alla sua ricerca, mentre Rafael verrà accusato del sequestro delle bambine e dell’assassinio di Ana. Sara lo interrogherà per cercare di sapere dove tenga segregata Lucia, ma lui sosterrà di averla uccisa.

Non convinta da questa affermazione, Sara verrà messa a dura prova dagli eventi. Victor chiederà al Colonnello Figueroa di venire a Monteperdido per sollevarla dall’incarico ritenendo che non sia più in grado di occuparsi del caso.

L’ultima puntata di La caccia Monteperdido va in onda stasera, domenica 1 dicembre 2019, in prima serata su Canale 5.