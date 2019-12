Pezzi unici, la trama della terza puntata in onda domenica 1 dicembre 2019

Questa sera, domenica 1 dicembre, va in onda la terza puntata di Pezzi Unici, la nuova fiction di Rai 1 che va in onda in prima serata la domenica sera dal 17 novembre scorso. La serie può contare su un ricchissimo cast di attori: tra i protagonisti ci sono infatti Sergio Castellitto e Giorgio Panariello.

Pezzi Uniti racconta la storia di Vanni, un artigiano fiorentino messo in crisi dalla morte prematura del figlio. Lorenzo, finito nel vortice della droga, ha deciso di togliersi la vita seppur in circostanze sospette: il ragazzo negli ultimi tempi aveva infatti deciso di darci un taglio con quella roba e aveva persino organizzato un corso di artigianato per cinque ragazzi problematici provenienti da una casa famiglia. Vanni, con il cuore in pezzi, si prende carico del progetto del figlio e porta avanti il lavoro con quei cinque ragazzi.

Di seguito, la trama della seconda puntata di Pezzi Unici, in onda domenica 1 dicembre 2019.

Tutto quello che c’è da sapere su Pezzi Unici

Pezzi Unici, la trama della terza puntata: anticipazioni

In questa terza puntata di Pezzi Unici vedremo Lapo sfogare la sua rabbia repressa contro dei clienti entrati all’interno della bottega, episodio che gli costerà una bella lavata di capo da parte di di Anna e Vanni: il ragazzo, d’altronde, ha dei precedenti per aggressione e sta scontando la sua pena nella casa famiglia. Quando poi farà improvviso ritorno a Firenze sua madre, Lapo si ritroverà a vivere una nuova crisi.

La trama completa della fiction di Rai 1

Successivamente, nel secondo episodio di questa sera, vedremo Vanni dover chiudere la bottega per qualche giorno per via dei controlli sull’adeguatezza dei locali e lo stato dei pagamenti. Si tratta di un duro colpo per l’artigiano, che dovrà avere a che fare con la severità delle istituzioni.

I problemi di Vanni, comunque, non sono solo sul fronte lavorativo: già addolorato per la perdita di suo figlio Lorenzo, l’uomo deve fare i conti anche con la decisione di sua moglie, che sembra essere definitiva, di lasciarlo. Vanni è dunque molto spaventato che la separazione si tramuti presto in un divorzio, cosa che lo separerebbe ancora di più dalla sua vita precedente.

IL CAST DELLA FICTION

Potrebbero interessarti La caccia – Monteperdido, la trama e le anticipazioni della quarta e ultima puntata | 1 dicembre Domenica In, gli ospiti di Mara Venier di oggi, 30 novembre 2019 Ascolti tv sabato 30 novembre 2019: chi ha vinto tra Una storia da cantare e Tu si que vales

In ogni caso l’artigiano proseguirà con ostinazione, anche in questa terza puntata, le indagini per cercare di capire cosa è successo a suo figlio, andando a scoprire che sia Lapo che Elia hanno qualcosa da nascondere.

Pezzi Unici vi aspetta su Rai 1 domenica 1 dicembre 2019 in prima serata dalle 21:25.

Dove vedere Pezzi unici in streaming