Temptation Island 2020, il cast della sesta (ultima) puntata: le coppie

TEMPTATION ISLAND 2020 CAST (COPPIE) – Questa sera, giovedì 30 luglio, su Canale 5 va in onda la sesta (ultima) puntata di Temptation Island 2020, programma di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia. Quella di quest’anno è un edizione che mescola Vip e Nip, personaggi famosi e altri comuni che hanno movimentato ancora una volta l’estate di Canale 5 con i loro tormenti d’amore. Alcune coppie hanno già chiesto il falò di confronto finale, altre invece stanno portando avanti le provocazioni, mentre soltanto una ha già deciso di fare i bagagli e lasciare il programma, più felice di prima. Vediamo quali sono le coppie di Temptation Island di questa sesta e ultima puntata, in onda oggi – 30 luglio 2020 – alle ore 21,25.

Le coppie in gioco nella sesta (ultima) puntata: il cast

Un’altra coppia ha deciso di lasciare il programma delle tentazioni. Dopo Sofia e Alessandro, fidanzati da quattro anni e con 17 annni di differenza (i due hanno deciso di lasciare il programma insieme), nell’ultima puntata è stato il turno di Annamaria e Antonio. Una coppia invece scoppiata è quella composta da Ciavy e Valeria. Dopo un lungo falò di confronto, Valeria ha deciso di uscire da sola, stufa delle continue prese in giro del fidanzato. Quante coppie ci sono ancora in gara? Ecco chi vedremo questa sera nella sesta e ultima puntata:

Sono rimaste in tre quindi le coppie in gara a Temptation Island… Appuntamento a stasera, 30 luglio 2020, in prima serata tv su Canale 5 con la sesta e ultima puntata.

