Stasera in tv 11 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 11 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 11 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Tale e quale Show

Questa sera su Rai 1 torna Tale e Quale Show, il seguitissimo programma condotto da Carlo Conti in cui i concorrenti si trasformano, di volta in volta, in un’icona musicale differente.

Le anticipazioni della puntata di stasera

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S. Los Angeles

Questa sera su Rai 2 torna N.C.I.S. con una nuova puntata dal titolo Scomode verità.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Lasciati andare

Questa sera su Rai 3 è in programmazione una commedia del 2017 con Toni Servillo e Verónica Echegui, Lasciati andare.

Trama: Elia Venezia è uno psicanalista che cura i suoi pazienti anche attraverso l’ipnosi. La sua pigrizia rasenta i languori di Oblomov, la sua taccagneria non riguarda solo il denaro ma anche le energie vitali, che conserva come se dovessero servirgli per qualche esistenza successiva.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 stasera Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono una nuova puntata di Quarto grado, il programma che si occupa dei maggiori casi di cronaca dei nostri giorni.

Trama:

STASERA IN TV 11 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Rosy Abate 2

Su Canale 5 stasera va in onda l’ultima puntata di Rosy Abate 2, seconda stagione della popolare e fortunata fiction con protagonista Giulia Michelini.

Trama: Rosy è spalle al muro. Dopo aver rapito Nina, la figlia del suo nemico e grande amore di suo figlio, escogita un piano solitario e disperato, lasciando indietro Leo e Luca, che non vuole coinvolgere in quest’ultima rischiosissima azione. Per Rosy questo è l’unico modo per mettere Costello sotto scacco, preparando così il campo alla sfida finale con lui.

Rosy Abate 3 si farà?

GUIDA TV 11 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Suicide Squad

Su Italia 1 questa sera va in onda il film d’azione Suicide Squad, con Margot Robbie e Scott Eastwood.

Trama: La sicurezza della città è affidata, per volere del governo, ad una squadra speciale formata da pericolosissimi criminali dotati di superpoteri. Riusciranno a rinunciare agli interessi privati per unirsi in una causa comune?

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 11 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 torna Propaganda Live, con i servizi di Diego Bianchi, la geniale comicità di Marco Dambrosio (Makkox) e gli ospiti della serata.



PROGRAMMI TV 11 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – X Factor 2019 Bootcamp. 2a parte

Questa sera su TV8 la replica della puntata di giovedì 10 ottobre di X Factor 2019, trasmessa su Sky Uno. Malika Ayane e Mara Maionchi devono scegliere 5 cantanti in questa seconda parte dei Bootcamp.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – 1994

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera sono in programma altri due nuovi episodi, in prima tv, di 1994, la serie dedicata agli anni immediatamente post-Tangentopoli, con Stefano Accorsi, Miriam Leone e Guido Caprino.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 11 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

21:15 – F1 PL 2: GP Giappone

23:00 – Paddock Live Show

Su Sky Sport Uno stasera in Giappone tutti i piloti studiano il tracciato per trovare il miglior assetto in vista della gara di Formula 1 di domenica.

SKY UNO

19:15 – X Factor 2019 Bootcamp. 2a parte

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Franciacorta

Questa sera su Sky Uno va in onda in replica una puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti, con tappa in Franciacorta.

