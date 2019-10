Tale e Quale Show 2019 anticipazioni quinta puntata: cosa succede l’11 ottobre

Tale e Quale Show torna in prima serata con un nuovo, appassionante appuntamento che porta nelle case degli italiani un po’ di buona musica e tantissime imitazioni.

Il programma va in onda su Rai 1 ed è condotto ancora una volta da Carlo Conti. Prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, Tale e Quale Show va in onda con la quinta puntata venerdì 11 ottobre 2019, alle ore 21:25.

Dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, in diretta, la quinta puntata del programma ripropone come protagonisti i 13 concorrenti che porteranno sul palcoscenico le loro imitazioni.

Di seguito, le anticipazioni della quinta puntata e gli ospiti attesi su Rai 1.

Tutti i concorrenti dell’edizione 2019 di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show 2019, le anticipazioni della quinta puntata

Siamo sempre più vicini alla puntata in cui verrà proclamato il Campione di Tale e Quale Show 9: la prossima settimana infatti andrà in onda la resa dei conti ma, in questa quinta e penultima puntata della prima manche, vedremo i 13 concorrenti darsi da fare per ottenere il maggior punteggio possibile.

I punti a disposizione sono sempre di meno, del resto la classifica si rimpolpa di puntata in puntata e per alcuni concorrenti il destino è già segnato. Ma ciò nonostante tutti dovranno giocarsi al meglio le proprie carte per convincere giuria e avversarsi del proprio valore.

Tale e Quale Show, nella prossima puntata, troverà il vincitore o vincitrice della nona edizione del programma che però non finisce qua: infatti, le restanti tre puntate vedranno il campione di quest’edizione sfidare i migliori delle edizioni precedenti (dalla settima alla nona) per puntare al titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2019”.

La scorsa settimana c’è stato un ex aequo al primo posto dove abbiamo visto sia Sara Facciolini che Agostino Penna: la prima ha interpretato Loredana Bertè, il secondo Lucio Dalla.

Oltre a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, in questa quinta puntata troveremo anche un quarto giudice d’eccezione: l’attore e comico Gabriele Cirilli, una vecchia conoscenza di Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show 2019, le imitazioni della quinta puntata

Quali personaggi dovranno emulare questa settimana i 13 concorrenti di Tale e Quale Show?

Flora Canto sarà Orietta Berti, mentre Sara Facciolini tenterà di vincere di nuovo con Cher.

Eva Grimaldi ripropone la musica disco dei Boney M, Jessica Morlacchi avrà le sembianze di Mina e Lidia Schillaci si metterà alla prova con Alessandra Amoroso.

Davide de Marinis avrà le sembianze di Vasco Rossi, Tiziana Rivale interpreterà Caterina Caselli e Gigi & Ross si trasformeranno in Cochi e Renato (il voto sarà uno solo per entrambi).

Francesco Monte interpreterà Rag’n’Bone Man, Francesco Pannofino proporrà John Belushi, Agostino Penna sarà Dionne Warwick e David Pratelli proporrà Giorgio Gaber.

La giuria e i vocal coach di Tale e Quale Show 2019

Tale e Quale Show vi aspetta con la quinta puntata su Rai 1, ore 21:25, venerdì 11 ottobre 2019.

