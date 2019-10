Gabriele Cirilli, chi è l’attore italiano ospite a Tale e Quale Show

Gabriele Cirilli è un comico e cabarettista italiano che venerdì 11 ottobre 2019 presenzia a Tale e Quale Show, talent show di Rai 1, in qualità di giudice speciale.

Cirilli ha partecipato già in passato al programma della Rai: nel 2012 ha preso parte come concorrente, mentre dal 2013 al 2017 è stato ospite fisso e nel 2019 torna nella quinta puntata come giudice d’eccezione al fianco di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Ma chi è Gabriele Cirilli? Cosa sappiamo della sua carriera?

Gabriele Cirilli, chi è l’attore: da Zelig a Tale e Quale Show

Nato a Sulmona il 12 giugno 1967, Gabriele ha lavorato a teatro, nel cinema e nella televisione. Il suo debutto sul piccolo schermo è avvenuto nel 1986 come concorrente del programma Il gioco delle coppie, condotto da Marco Predolin.

Viene notato però nel programma Seven Show, dove interpreta il maestro d’orchestra Mino di Vita, ma diventa popolare partecipando a Zelig, vestendo dapprima i panni della borgatara romana Kruska, l’amica di Tatiana.

Il primo ruolo da protagonista al cinema è arrivato con il film Un bugiardo in paradiso di Enrico Oldoini, una pellicola del 1998 con Paolo Villaggio. Sul grande schermo l’abbiamo visto recitare nei film In nome del popolo sovrano, Gole ruggenti, La città invisibile, Buona giornata e Matrimonio al Sud.

In tv, invece, ha recitato in Dio vede e provvede, Belli dentro, Chiara e Francesco, Un medico in famiglia, Notte prima degli esami ’82 e Volare – La grande storia di Domenico Modugno.

Gabriele Cirilli ha partecipato a diversi programmi televisivi come Ballando con le stelle 4, ma è stato uno dei primi ad avviare Tale e Quale Show alla sua prima edizione: era il 2012 e Cirilli interpretava nella prima puntata Pino Daniele; l’attore è poi arrivato terzo in classifica ed è stato l’unico concorrente a essere stato confermato per la seconda edizione del programma.

Oltre a Tale e Quale Show, Gabriele Cirilli si è fatto conoscere a Colorado, Techetechetè e All Together Now.

Gabriele Cirilli, la vita privata e social

Gabriele è felicemente sposato con Maria, un amore che dura da tutta la vita: avevano soltanto 14 anni quando s’innamorarono follemente tra i banchi di scuola. “La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco”, ha spiegato Gabriele. Dalla loro unione è nato Mattia, il loro bambino.

Quello che non tutti sanno è che il comico ha attraversato un periodo difficile, soffrendo di una grave forma di depressione, causata da alcuni problemi economici. Dopo il fallimento della ditta di marmi di suo padre, l’appena adolescente Gabriele ha dovuto provvedere all’economia di famiglia, ma non bastò. Arrivarono a perdere persino la casa e fu un duro colpo per Gabriele, che riuscì a rimettersi in piedi grazie al sostegno della famiglia e di Maria.

Chi vuole seguire il comico su Instagram, può trovarlo qui: Gabriele condivide post con frequenza arrivando al cuore di oltre 63mila fan.