Stasera in tv 7 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv, giovedì 7 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv.

Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 7 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 7 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Viva RaiPlay

20:50 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:35 – Un passo dal cielo 5

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata della fiction Un passo dal cielo 5, dal titolo “La sorgente dell’odio“.

Trama: Le rivelazioni di un direttore di banca dal passato controverso spingono Vincenzo e Francesco ad intraprendere un pericoloso viaggio verso un remoto paesino tedesco, dove sperano finalmente di scoprire tutte le verità che stanno cercando. Nel frattempo, Emma deve fare i conti con quanto successo con Francesco e prendere una decisione drastica sul suo futuro. Valeria, che è sempre più affezionata alla piccola Carmela, commette un grosso errore che potrebbe costare carissimo a Vincenzo.

Le anticipazioni della puntata di stasera

RAI 2

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Maleficent

Questa sera su Rai 2 arriva il film Maleficent, del 2014, con Angelina Jolie, Sam Riley e Juno Temple.

Trama: Una rilettura de La bella addormentata nel bosco. La giovane Malefica è una bella donna dall’animo puro. Si adopera per difendere il regno dagli invasori, ma un tradimento trasforma il suo cuore in un pezzo di ghiaccio.

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – A raccontare comincia tu

Questa sera su Rai 3 torna Raffaella Carrà con il suo programma A raccontare comincia tu, nel quale la showgirl conduce delle interessanti interviste ai volti noti del mondo dello spettacolo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia weekend

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento settimanale con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento sull’attualità condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 7 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Adrian

Su Canale 5 stasera è tempo del grande ritorno di Adrian, il celebre cartoon di Adriano Celentano andato in onda inizialmente lo scorso autunno, ma poi interrotto ufficialmente a causa di alcuni problemi di salute del cantante, anche se molti hanno pensato a una scelta di Mediaset in seguito al flop degli ascolti del programma. Così, stasera tornerà lo show, dopo il quale verrà trasmesso anche il cartone animato Adrian.

I personaggi del cartone animato Adrian

Adrian, dove eravamo rimasti? Il riassunto delle prime quattro puntate

Ecco il trailer:

GUIDA TV 7 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Sherlock Holmes

Su Italia 1 questa sera arriva il film Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Kelly Reilly, Eddie Marsan, James Fox, al cinema nel 2009.

Trama: Rivisitazione del celebre personaggio di Sir Arthur Conan Doyle che vede Sherlock alle prese con un diabolico piano di un Lord, nonché assassino seriale, per conquistare il mondo. Naturalmente ad aiutarlo ci sarà il suo amico assistente Watson.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 7 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 arriva una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento sulle principali notizie della settimana condotto come sempre da Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 7 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 19 Prima TV

20:30 – UEFA Europa League Prepartita4a g. Live

21:00 – UEL Borussia Mönchengladbach – Roma

Su Tv8 questa sera va in onda in diretta e in chiaro la partita valida per i gironi di Europa League tra Borussia Mönchengladbach e Roma.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:05 – Il campione

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ted

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ted, con Mila Kunis, Mark Wahlberg, Giovanni Ribisi, Laura Vandervoort, Jessica Stroup, Patrick Warburton.

Trama: Da piccolo, per vincere la propria solitudine, John ha visto esaudirsi un suo desiderio espresso la notte di Natale e Ted, il suo orsacchiotto di peluche, ha acquisito il dono della parola, diventando così il suo più fedele e sincero amico. Dopo 25 anni, Ted è ancora accanto a John ma ha cambiato totalmente carattere: è irriverente, sregolato, non ha peli sulla lingua e, soprattutto, non sopporta le donne che circondano il suo amico umano, tanto che non esita a far di tutto pur di mettere i bastoni tra le ruote a lui e alla nuova fidanzata Lori.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 7 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

21:00 – Borussia M. – Roma (diretta)

23:00 – UEFA Europa League Postpartita (diretta)

Su Sky Sport Uno La Roma di Fonseca vuole i 3 punti per mantenere la testa del girone e vendicare l’ingiusto rigore del pareggio dell’andata.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily Ep. 15 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Firenze

21:15 – X Factor 2019 Live 3 Live

Questa sera su Sky Uno va in onda il terzo live di X Factor 2019: prosegue il viaggio dei concorrenti delle quattro squadre verso il gran finale. Chi verrà eliminato stasera?

