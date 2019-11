Maleficent, il film con Angelina Jolie: trama, cast e streaming

Chi conosce la storia di Malefica saprà che ne La bella addormentata nel bosco il suo personaggio ha giocato un ruolo importante e determinante nella vita della giovane Aurora. Ma, se nel film d’animazione Disney Malefica è stata presentata come un villain, in Maleficent viene introdotta come una fata dalle ali nere che è diventata cattiva a causa di un cuore infranto.

A interpretare la Regina di ogni male è Angelina Jolie, che per questo film ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva. Al suo fianco, nelle vesti della giovane e biondissima Aurora, c’è Elle Fanning.

Maleficent, la trama del remake Disney

Mentre ne La bella addormentata nel bosco Malefica si limita ad essere il personaggio cattivo della vicenda, in Maleficent è la vera protagonista. Ci viene presentata come una fata, dotata di possenti ali nere, che regna sulla brughiera. Il mondo incantato dove vive Malefica è minacciato dal regno di Re Enrico, intenzionato a sterminare gli abitanti della brughiera.

La storia di Malefica parte quando un giorno incontra il giovane Stefano e se ne innamora, al punto da concedervi il bacio del vero amore.

Tornato a castello, Stefano viene nominato dignitario del re che promette la mano della figlia, Leila, a chiunque uccida la fata.

Stefano, assetato di potere, a quel punto inganna Malefica e le strappa le ali per donarne al sovrano come simbolo di lealtà. Malefica, delusa e adirata, crea una barriera di rovi per separare gli umani dal mondo magico e intanto, con il passare degli anni, cova vendetta.

Stefano nel frattempo diventa re e annuncia il battesimo della sua primogenita, Aurora. Malefica a quel punto interrompe i festeggiamenti per lanciare un maleficio sulla bambina: prima che il sole cali nel giorno del suo 16esimo compleanno, la principessa si pungerà con il fuso di un arcolaio e morrà (o meglio cadrà in un sonno eterno). Soltanto il bacio del vero amore potrà risvegliarla.

Stefano, terrorizzato dalla profezia, manda al rogo ogni arcolaio del regno e affida la sua unica erede alle tre fate Giuggiola, Fiorina e Verdelia, che crescono la bambina come una contadinella. Malefica, incuriosita, si avvicina ad Aurora e la vede crescere, instaurando con lei un forte rapporto.

Quando la principessa compie 16 anni, decide di rimanere nella brughiera e di vivere con Malefica ma, quando apprende la verità, Aurora sentendosi tradita fugge al castello.

Suo padre, Stefano, in quei lunghi 16 anni ha perso la ragione, ossessionato dalla maledizione, e decide di rinchiudere sua figlia nelle segrete, senza tener conto della forza della magia.

Maleficent, il cast: da Angelina Jolie a Elle Fanning

Nel cast di Maleficent, a interpretare la potente fata è Angelina Jolie, attrice Premio Oscar che ha recitato in tantissimi film da Lara Croft: Tomb Raider a Mr & Mrs Smith (dove ha recitato al fianco del suo futuro e ormai ex marito Brad Pitt).

Al suo fianco, a interpretare la dolce e gentile Aurora è Elle Fanning, giovane attrice che ha recitato in film come Il curioso caso di Benjamin Button, Somewhere, La mia vita è uno zoo e L’inganno.

Nel cast di Maleficent poi Sharlto Copley nelle vesti del Re Stefano, Sam Riley interpretare il fidato braccio destro di Malefica Fosco e Brenton Thwaites interpretare il Principe Filippo, colui che risveglierà Aurora dal sonno della maledizione.

E ancora, nel cast, vediamo le zie Fiorina, Giuggiola e Verdelia interpretate rispettivamente da Lesley Manville, Imelda Staunton e Juno Temple.

Infine vediamo Hannah New interpretare la Regina Leila, Ella Purnell interpretare una versione adolescente di Malefica, Isobelle Molloy interpretare invece la versione bambina.

Maleficent, il sequel – Signora del male nelle sale dal 2019

Il primo film di Maleficent è uscito nel 2014, il sequel intitolato Maleficent – Signora del male invece è arrivato nel 2019. Il sequel è ambientato 5 anni dopo il primo film e vede Aurora pronta a sposarsi con il principe Filippo.

Potrebbero interessarti Adrian, il cast della serie animata ideata e scritta da Celentano Adrian, le anticipazioni della prima puntata di stasera 7 novembre su Canale 5 Adrian streaming e tv: dove vedere il programma di Celentano, in onda dal 7 novembre

C’è soltanto un ostacolo tra loro due e, nonostante la logica, non si tratta di Malefica ma della mamma di Filippo, la Regina Ingrid (interpretata da Michelle Pfeiffer). La Regina ha tutta l’intenzione di sabotare Malefica e di estinguere le creature magiche così sceglie il matrimonio del figlio con Aurora come pretesto per attuare il suo tremendo piano, riuscendo a mettere in cattiva luce Malefica.

Maleficent, dove vedere il film in tv e in streaming

Ma dove vedere Maleficent? In tv o in streaming? Il film con Angelina Jolie va in onda su Rai 2 giovedì 7 novembre 2019 alle ore 21.20 al posto di Maledetti amici miei.

Chi vuole vedere il film fantasy in diretta tv può sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 502 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire in diretta streaming Maleficent può accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire i contenuti della Rai tramite pc, smartphone e tablet.

Disney da record: 5 film da vedere che hanno superato il miliardo di dollari al botteghino nel 2019