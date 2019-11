Un passo dal cielo 5: anticipazioni e trama nona puntata | 7 novembre 2019

Come ogni giovedì, anche stasera – 7 novembre 2019 – torna il consueto appuntamento con Un passo dal cielo, la fiction con Daniele Liotti giunta quest’anno alla sua quinta stagione: sono tanti gli appassionati alla ricerca delle anticipazioni sulla trama della puntata di stasera, la nona e penultima, intitolata “La sorgente dell’odio”.

Nella serata di oggi le vicende dei protagonisti, da Francesco Neri a Emma, si avvicineranno al loro epilogo. La prossima settimana, infatti, andrà in onda l’ultima puntata di questa quinta stagione della serie di Rai 1 ambientata a San Candido. Quali saranno le principali novità della puntata di stasera?

Vediamo insieme la trama del nono e penultimo episodio di Un passo dal cielo 5.

Un passo dal cielo 5, anticipazioni trama nona puntata | 7 novembre 2019

Le anticipazioni della penultima puntata di Un passo dal cielo 5 rivelano che, finalmente, si arriverà a una svolta per quanto riguarda il caso di Kroess. Sia Francesco Neri che il commissario Vincenzo Nappi avranno modo di ascoltare le dichiarazioni di un direttore di banca, il quale rivelerà alcuni dettagli inediti sulla vicenda. In particolare, ai due verrà suggerito dall’uomo di partire per la Germania, alla volta di un paesino tedesco dove con tutta probabilità Neri e Nappi troveranno risposte ai loro interrogativi.

Nel frattempo Emma avrà da riflettere sul suo futuro dopo che Francesco le ha chiesto la mano; i due, infatti, avranno modo di confrontarsi. Valeria invece continuerà ad avere attenzioni nei confronti di Carmela anche dopo il ritorno di Eva. La ragazza, infatti, si sentirà sempre più legata alla piccola; tuttavia compirà un errore che inciderà in modo negativo su Vincenzo.

L’ottava puntata di Un passo dal cielo vi aspetta oggi su Rai 1 alle ore 21:25.

Un passo dal cielo 5, la trama della fiction

Di cosa parla la quinta stagione della fiction? Come temi centrali, oltre alle indagini, ci sono anche l’amore e la paternità. Emma, dopo un anno di assenza, torna a San Candido. La ragazza infatti vuole andare a trovare in carcere il Maestro Albert Kroess, l’uomo che ha ucciso la moglie di Neri.

Francesco avrà superato i suoi dubbi e le sue paure? Novità anche per Vincenzo Nappi. Lui ed Eva sono a un passo dal diventare genitori: la paternità sarà difficile da gestire per il commissario, alle prese anche con la convivenza con Valeria, la nuova forestale arrivata a San Candido.

