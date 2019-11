Sherlock Holmes: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, 7 novembre 2019, in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda Sherlock Holmes, film del 2009 per la regia di Guy Ritchie. La pellicola, tratta dal fumetto scritto appositamente da Lionel Wigram e ispirata ai romanzi dell’autore scozzese Sir Arthur Conan Doyle, vede come protagonisti Robert Downey Jr. nel ruolo del celebre investigatore Sherlock Holmes e Jude Law in quello del dottor Watson.

A questo film ha fatto seguito nel 2011 il sequel intitolato Sherlock Holmes – Gioco di ombre. In attesa della messa in onda di stasera vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola: dalla trama al cast, dal trailer alle informazioni su dove vederlo in streaming.

Sherlock Holmes film: la trama

Ambientato nella Londra di fine ‘800, il film vede protagonista il più famoso detective privato del Regno Unito, Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.), e il suo partner il Dr. John Watson (Jude Law). I due stanno conducendo le indagini per rintracciare un uomo che concludeva riti di magia nera tramite l’uccisione di giovani donne. Proprio quando uno di questi riti si sta per svolgere, i due riescono a interrompere un rito prima dell’omicidio e scoprono chi è il celebrante: si tratta di Lord Blackwood e, grazie anche all’intervento dell’ispettore Lestrade e della polizia, riescono a catturarlo e condurlo in prigione.

Tre mesi dopo vediamo Watson che, fidanzatosi con Mary Morstan, lascia l’appartamento di Baker Street 221B dove viveva con Holmes con grande sollievo: non dovrà più affrontare le sue eccentricità. Nel frattempo, Blackwood, che è stato condannato alla pena capitale tramite impiccagione, chiede di vedere Holmes, avvisandolo che altre tre morti causeranno grandi cambiamenti nel mondo. Blackwood viene successivamente impiccato e la sua morte viene confermata dal Dr. Watson.

Dopo l’impiccagione Holmes riceve la visita di Irene Adler, una ladra con cui in passato aveva avuto una torbida relazione, ingaggiandolo per trovare un uomo scomparso di nome Luke Reordan. Appena uscita dall’abitazione, Holmes la segue mentre incontra il suo datore di lavoro segreto, riuscendo però a scoprire solo che l’uomo misterioso è un professore e che Adler ne ha paura.

In seguito la tomba di Blackwood viene trovata distrutta dall’interno con la testimonianza del custode che afferma di aver visto Blackwood alzarsi dalla bara e andare via. Il mistero si infittisce quando all’interno della bara, al posto del corpo di Blackwood, viene rinvenuto il cadavere di Luke Reordan, lo stesso uomo che Holmes avrebbe dovuto trovare.

Sherlock Holmes film: il cast

Di seguito, l’elenco degli attori del film con accanto il nome del personaggio interpretato nella pellicola:

Robert Downey Jr. – Sherlock Holmes

– Sherlock Holmes Jude Law – dr. John Watson

– dr. John Watson Rachel McAdams – Irene Adler

– Irene Adler Mark Strong – Lord Blackwood

– Lord Blackwood Eddie Marsan – isp. Lestrade

– isp. Lestrade Robert Maillet – Dredger

– Dredger Kelly Reilly – Mary Morstan

– Mary Morstan James Fox – Sir Thomas Rotheram

– Sir Thomas Rotheram Hans Matheson – Lord Coward

– Lord Coward Geraldine James – mrs. Hudson

– mrs. Hudson William Houston – Clark

– Clark Clive Russell – cap. Tanner

– cap. Tanner William Hope – John Standish

– John Standish Ed Tolputt – prof. Moriarty (voce)

– prof. Moriarty (voce) James A. Stephens – cap. Philips

– cap. Philips Terry Taplin – custode del cimitero

– custode del cimitero Joe Egan – big Joe

– big Joe Jefferson Hall – guardia

Sherlock Holmes film: il trailer

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Italia 1 con Robert Downey Jr. e Jude Law:

Sherlock Holmes film: diretta tv e streaming

Dove vedere Sherlock Holmes in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 7 novembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Italia 1.

