A raccontare comincia tu, anticipazioni terza puntata: ospite stasera Vittorio Sgarbi

Nuovo appuntamento con A raccontare comincia tu, la trasmissione di Raffaella Carrà in onda stasera 7 novembre 2019. Ospite di questa terza puntata è Vittorio Sgarbi: il noto critico d’arte si racconterà nell’intervista della Carrà di oggi su Rai 3 dalle 21.20.

Giunta alla sua seconda edizione, A raccontare comincia tu è diventato un appuntamento imprescindibile per molti italiani. Il programma infatti permette di conoscere i protagonisti dello spettacolo sotto una luce nuova, con lo stile e il garbo che da sempre contraddistinguono Raffaella Carrà, pronta a entrare in punta di piedi nelle case dei telespettatori e nella vita dell’intervistato.

Un modo per conoscere o approfondire la carriera e la vita privata, i momenti felici e quelli bui di uno dei protagonisti dello spettacolo e della cultura italiana.

Dopo Renato Zero e Loretta Goggi, l’ospite della terza puntata di stasera di A raccontare comincia tu è Vittorio Sgarbi: uno dei principali critici d’arte del nostro Paese, è noto anche per il suo stile polemico e le invettive che spesso lancia quando prende parte a trasmissioni e talk.

Vittorio Sgarbi ospite della terza puntata di stasera

Protagonista della puntata di stasera, 7 novembre, di A raccontare comincia tu è Vittorio Sgarbi. Raffaella Carrà entra nella sua casa di Roma, trasformata dal critico d’arte in un vero e proprio museo ricco di opere.

L’arte, dunque, totalmente protagonista della sua casa. Libri, busti e opere pittoriche di ogni epoca, che rendono unico l’ambiente in cui Sgarbi vive. Tra le sue grandi passioni anche la politica e la bellezza. Un’occasione per parlare non solo della sua carriera, ma anche della vita privata, degli amori e dei suoi hobby.

Appuntamento dunque con la terza puntata di A raccontare comincia tu stasera, 7 novembre 2019, dalle 21,20 su Rai 3.