Stasera in tv 4 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv, lunedì 4 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 4 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 4 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Viva RaiPlay

20:50 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:35 – Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra replica de Il Commissario Montalbano, il celebre poliziotto inventato da Andrea Camilleri e portato ormai da 20 anni sui piccoli schermi da Luca Zingaretti. L’episodio di questa sera è Il gioco degli specchi.

Trama: Una bomba di basso potenziale è stata fatta scoppiare davanti alla porta di un magazzino. Si pensa a una minaccia per pizzo non pagato, ma Montalbano è perplesso: il danno è assai scarso e il magazzino fra l’altro era vuoto. Inoltre il proprietario del magazzino nega in ogni modo di poter essere l’obiettivo di quello strano attentato. Il commissario però intuisce che il vero destinatario di quell’avvertimento potrebbe essere qualcuno che vive nel caseggiato attiguo al magazzino…

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 arriva una nuova, divertentissima puntata di Stasera tutto è possibile, condotto come sempre da Stefano De Martino e con tantissimi ospiti. Obiettivo: divertire e divertirsi attraverso i tanti giochi previsti, senza che ci siano vincitori e vinti.

Gli ospiti dell’ottava puntata

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 una nuova, appassionante puntata di Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci che questa sera affronterà un tema molto dibattuto: le richieste di maggiore autonomia finanziaria di alcune regioni del nord Italia, quali Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia weekend

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda il programma di approfondimento di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 4 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Live Non è la d’Urso

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, con ovviamente Barbara D’Urso e i suoi tantissimi ospiti.

GUIDA TV 4 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Pacific Rim – La rivolta

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Pacific Rim – La rivolta, con John Boyega e Scott Eastwood.

Trama: Il ribelle Jake Pentecost, un promettente pilota di Jaeger, e sua sorella sono chiamati a guidare la nuova generazione di combattenti con il compito di sconfiggere i mostri Kiju, intenzionati a distruggere l’umanità.

Come finisce il film Pacific Rim – La rivolta

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 4 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy – 15a Stagione

Questa sera su La 7 vanno in onda gli episodi della 15esima stagione di Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 4 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia – 1^TV

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – I magnifici 7

Su Tv8 questa sera va in onda il film I magnifici 7, di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Chris Pratt e Ethan Hawke.

Trama: Il magnate Bartholomew Bogue esercita il suo fatale controllo sulla cittadina di Rose Creek. Gli abitanti, oppressi da soprusi e vessazioni, trovano un insperato aiuto in sette fuorilegge, giocatori d’azzardo e mercenari, chiamati a proteggerli: Sam Chisolm, Josh Faraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vazquez e Red Harvest. Mentre preparano la cittadina alla violenta resa dei conti che sta per arrivare, i sette mercenari si ritroveranno a lottare per qualcosa che va ben oltre il semplice denaro.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Il campione

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv un film di Leonardo D’Agostini, Il campione, con Andrea Carpenzano e Stefano Accorsi.

Trama: Christian, giocatore di calcio estremamente talentuoso, è un personaggio ingestibile dal punto di vista disciplinare. Il presidente della sua squadra decide di assegnargli un tutore personale, per aiutarlo a controllare la rabbia.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 4 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

21:00 – Sky Sport Room

21:55 – Storie di Matteo Marani – Roma violenta

Su Sky Sport Uno stasera Matteo Marani racconterà i fatti relativi all’uccisione del tifoso laziale Vincenzo Paparelli, avvenuta il 28 ottobre 1979 pochi minuti prima del derby della Capitale.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda un episodio di Best Bakery: pasticcerie d’Italia. Due pasticceri d’eccezione, Paco Torreblaca e Alexandre Bourdeaux, sono pronti a giudicare 72 pasticcerie selezionate in 6 città italiane e ad assegnare il titolo di Best Bakery della nazione.

