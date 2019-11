Pacific Rim – La rivolta, il film: trama, cast e streaming

Era il 2013 e al cinema arrivava Pacific Rim, un film diretto da Guillermo del Toro (La forma dell’acqua) che traeva ispirazione dai Kaiju (mostri tipici della fantascienza giapponese). Cinque anni dopo al timone arriva Steven S. DeKnight (Dollhouse) per dirigere il sequel intitolato Pacific Rim – La rivolta.

Ma di cosa parla Pacific Rim? Qual è la trama? E chi fa parte del cast?

Pacific Rim – La rivolta, la trama del film

Pacific Rim 2 segue le vicende del primo film, ambientate qualche anno dopo. Il mondo non è più minacciato dai mostruosi Kaiju, ma le conseguenze di quella guerra sono ancora in atto.

A portare le cicatrici di quello scontro è Jake Pentecost, figlio del leggendario Stacker che ha dato la propria vita per mettere fine alla guerra contro le mostruose creature che hanno minacciato la terra. Così, per salvare l’umanità, Jake è rimasto senza padre e, se in un primo momento si è dimostrato un promettente pilota di Jaeger, il ragazzo ha poi deciso di prendere le distanze dall’addestramento così come dalla sorella.

Mako Mori guida una nuova generazione di piloti il cui addestramento punta a formare nuovi eroi pronti a contrastare la minaccia aliena che potrebbe distruggere il mondo. Jake si unisce a loro, ritrovando facce vecchie e nuove: tra i personaggi incontriamo il suo ex rivale – Lambert – un pilta di grande talento, Jules e la giovane hacker Amara.

A questo gruppo si uniscono anche gli eroi del Pan Pacific Defence Corp, trasformando un gruppo di aspiranti piloti nella forza di difesa più potente della Terra.

Pacific Rim – La rivolta, chi fa parte del cast

Chi vediamo nel cast di Pacific Rim – La rivolta? Nel secondo capitolo Guillermo del Toro è sostituito alla regia da Steven S. DeKnight, conosciuto di più per i suoi contributi nelle serie tv (tra cui Buffy, Smallville, Daredavil, Spartacus, Dollhouse).

Nel cast vediamo John Boyega interpretare il protagonista Jake Pentecost, Scott Eastwood interpretare lo sfrontato Nathan Nate Lambert, Adria Arjona nelle vesti di Jules Reyes, Rinko Kikuchi interpretare Mako Mori.

E poi vediamo Tian Jing, Charlie Day, Burn Gorman, Dustin Clare, Cailee Spaeny, Karan Brar, Daniel Feuerriegel, Rahart Adams, Bridger Zadina, Levi Meaden, Shyrley Rodriguez, Nick Tarabay, Ivanna Sakhno e Jaime Slater.

Pacific Rim – La rivolta, dove vedere il film in tv e streaming

Ma dove vedere Pacific Rim – La rivolta? Il film va in onda in prima tv su Italia 1 lunedì 4 novembre 2019 alle ore 21:20. Chi vuole seguire in diretta tv il film di fantascienza dovrà semplicemente sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando del digitale terrestre (o al tasto 506 per la versione HD).

Chi invece vuole seguire in diretta streaming il film può accedere a MediasetPlay.