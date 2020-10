Ballando con le stelle 2020: Marcella Bella ballerina per una notte

Torna l’appuntamento in prima serata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci pronto ad intrattenere il pubblico italiano con una terza puntata e, per l’occasione, ci sarà un altro ballerino per una notte, o meglio una ballerina: per la terza puntata del talent, in onda sabato 3 ottobre 2020, ci sarà Marcella Bella ad intrattenere il pubblico come ballerina, scenderà in pista per conquistare il tesoretto da consegnare poi ad una delle 13 coppie in gara.

Tutto quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2020

Marcella Bella, interprete raffinata e dal timbro unico, Marcella Bella nel corso della sua carriera ha scaldato i cuori con brani indimenticabili come: “Montagne verdi”, “Nessuno mai”, “Senza un briciolo di testa”. Il sodalizio artistico con il fratello Gianni Bella ha prodotto successi che hanno scritto la storia della musica italiana. Marcella si cimenterà in una nuova avventura: in pochissimo tempo imparerà una coreografia realizzata ad hoc per lei, da eseguire su un medley di brani scritti proprio da suo fratello che assisterà all’esibizione in collegamento. La performance di Marcella Bella sarà poi votata dalla giuria (formata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto). Com’è previsto dal regolamento, il tesoretto ottenuto dai ballerini per una notte andrà alla coppia indicata da Alberto Matano e Roberta Bruzzone, ma l’anti giuria – composta da Gianni Ippoliti, Rossella Erra e Antonio Razzi – potrà assegnare la metà del premio anche ad un altro concorrente. Non perdetevi la terza puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 3 ottobre 2020 alle ore 20,35 su Rai 1. Qui i concorrenti in gara a Ballando con le Stelle 2020 con i rispettivi partner:

Potrebbero interessarti Die Hard – Vivere o morire: trama, cast, trailer e streaming del film Chi è Marcella Bella, l’ospite di stasera a Ballando con le Stelle 2020 Chi è Vittoria Schisano, concorrente di Ballando con le stelle 2020