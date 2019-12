Ascolti tv mercoledì 11 dicembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 11 dicembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la puntata finale di una serie molto amata e seguita, anche a livello internazionale, e con un cast degno di nota. Su Rai 2 è approdato un progetto ambizioso con un celebre attore napoletano, mentre su Canale 5 un altro film di Ficarra e Picone.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, mercoledì 11 dicembre?

Ascolti tv 11 dicembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 ieri sera è andata in onda l’ultima puntata de I Medici 3, che ha appassionato 3.411.000 spettatori agli ascolti con il 15.7% di share. La puntata è intesa come un finale di serie, ciò significa che non ci sarà una quarta stagione. Le vicende di Lorenzo Il Magnifico (come insegna la storia) sono giunte al termine.

Canale 5 invece ha intrattenuto il suo pubblico con la messa in onda del film L’ora legale, riproponendo l’infallibile duo di Ficarra e Picone. La commedia ha appassionato 2.796.000 spettatori agli ascolti con il 12.8% di share.

Anche Rai 2 ha voluto portate una ventata d’aria fresca nel suo palinsesto, ritagliando uno spazietto per Vincenzo Salemme e il suo “Il bello… della diretta“: tre appuntamenti per riproporre tre delle sue più importanti commedie in diretta dall’Auditorium di Napoli. La prima commedia, Di mamma ce n’è una sola, ha intrigato 1.753.000 spettatori agli ascolti con il 7.7% di share.

Su Rai 3 l’appuntamento settimanale con Chi l’ha visto ha interessato 2.133.000 spettatori agli ascolti (10.1%), mentre su Italia 1 il film L’ultimo dei Templari con Nicolas Cage ha interessato 1.149.000 spettatori (4.8%).

Su Rete4, CR4 – La repubblica delle donne con Piero Chiambretti ha coinvolto 823.000 spettatori (4.7%).

Su La7 Atlantide ha coinvolto 496.000 spettatori agli ascolti con il 2.5%, mentre su TV8 la replica di X Factor 2019 è stata seguito da 522.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove L’assedio di Daria Bignardi segna 253.000 spettatori (1.1%).

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 I Soliti Ignoti – Il ritorno ha raccolto 5.309.000 spettatori con il 20.7% confermandosi il re dell’access prime time. Su Canale 5 Striscia La Notizia invece ha interessato 4.318.000 spettatori con il 16.8%.

Su Italia 1 CSI Miami ha coinvolto 1.300.000 spettatori (5.1%), mentre su Rai 3 Non ho l’età ha coinvolto 1.432.000 spettatori (5.8%) prima e Un posto al sole 1.858.000 spettatori (7.3%) dopo.

Potrebbero interessarti Barbara d’Urso scoppia in lacrime a Pomeriggio Cinque: il video I Medici, la stagione 4 si farà? Ecco perché no CR4 – La repubblica delle donne 2019, le anticipazioni della terza puntata su Rete 4

Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.156.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 1.123.000 spettatori (4.3%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha coinvolto 1.684.000 spettatori con il 6.6% di share.

Infine su Tv8 Guess My Age ha appassionato 601.000 spettatori e il 2.4% e sul Nove Deal With It – Stai al gioco ha segnato 421.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nella fase del preserale a vincere è stato L’eredità che ha ottenuto 3.438.000 spettatori (20.5%) agli ascolti. Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha ottenuto 4.953.000 spettatori (24.5%).

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI