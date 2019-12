I Medici, la stagione 4 si farà? Ecco perché no

I Medici è una delle serie più gettonate del momento. Nata da una produzione Rai Fiction – Lux Vide e ambientata nella Firenze rinascimentale, la serie racconta le gesta di Lorenzo il Magnifico, interpretato da Daniel Sharman. Ma ci sarà una quarta stagione?

L’ultima puntata de I Medici della terza stagione va in onda mercoledì 11 dicembre 2019 in prima serata su Rai 1. Tale puntata, oltre a concludere la stagione 3, in realtà conclude l’intero ciclo della serie, quindi sarà un vero e proprio serie finale.

Tutto quello che c’è da sapere su I Medici 3

I Medici 4 si farà? La risposta arriva dall’account Twitter (e dalla storia)

La quarta stagione de I Medici non si farà. La motivazione è semplice: Lorenzo il Magnifico muore giovane, ciò significa che con molta probabilità il suo ciclo terminerà nella terza stagione.

In più, a dar manforte a questa teoria è anche l’account Twitter ufficiale della serie tv, dove si legge: “A dire la verità è notizia antica. Noi preferiamo guardare alla bellezza e al potere del futuro. La stagione finale de I Medici sta arrivando”.

Quindi era già preannunciato da tempo che la terza fosse l’ultima stagione in onda.

Il cast de I Medici 3

Ciò nonostante, la Rai non ha ancora dato alcuna comunicazione a riguardo. Che la quarta stagione possa comunque raccontare ciò che succede a Firenze dopo la morte di Lorenzo? Una delle teorie che bazzicano per il web vedrebbe come protagonista della quarta stagione Caterina De Medici, figlia di Lorenzo II De Medici e Maddalena de la Tour D’Auvergne, che si è sposata con il Re di Francia Enrico II: dalla loro unione sono nati Francesco II, Carlo IX ed Enrico III. Per realizzare una serie del genere si andrebbe incontro sicuramente a un salto temporale.

I Medici 3 termina mercoledì 11 dicembre 2019, in onda su Rai 1: chi non ha avuto modo di seguire in diretta la puntata, può recuperarla per tempo su RaiPlay.