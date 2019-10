Ascolti tv martedì 15 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 15 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

La rete ammiraglia di Viale Mazzini ha puntato alle Qualificazioni degli Europei 2020 per la sua prima serata, ma Canale 5 ha rilanciato con un film in prima tv.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, martedì 15 ottobre?

Ascolti tv 15 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 i tifosi del mondo del pallone hanno trovato pane per i loro denti con l’appuntamento delle Qualificazioni Europei 2020: la partita tra Liechtenstein Vs Italia, andata in onda alle 20:30, ha conquistato 5.969.000 spettatori agli ascolti con il 23.4% di share.

Su Canale 5 è andato in onda in prima tv Il libro di Henry, un film drammatico arrivato nelle sale nel 2017 con Naomi Watts nel cast. La pellicola ha conquistato l’attenzione di 2.275.000 italiani agli ascolti e il 9.8 per cento di share.

Su Rai 2 l’appuntamento con Richard Gere nel film Shall We Dance ha catturato l’attenzione di 1.506.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Rai 3 l’appuntamento settimanale con Cartabianca e la Berlinguer ha conquistato 1.021.000 spettatori agli ascolti, con il 4.8 per cento di share.

Italia 1 ha mandato in onda il primo appuntamento settimanale de Le Iene Show, che ha interessato 2.170.000 spettatori agli ascolti (12.9%).

Rete4 ha mandato in onda Una Vita che ha totalizzato 1.156.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 DiMartedì ha appassionato 1.225.000 spettatori con uno share del 5.7%.

Su Tv8 il film L’amore oltre la guerra ha coinvolto 386.000 spettatori con l’1.7%, mentre sul Nove Maldamore ha raccolto 274.000 spettatori e il 1.2% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia La Notizia si è fermato a una media di 3.828.000 spettatori (14.6 per cento).

Su Italia 1 CSI Miami si è fermato a 1.051.000 spettatori (4.2 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1.345.000 ascolti tv (5.3 per cento), nella prima parte, e 1.494.000 (5.7 per cento), nella seconda.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.736.000 spettatori (6.7%), mentre su Tv8 Guess My Age è stato seguito da 646.000 spettatori con il 25% di share.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nel preserale, invece, il solito scontro è stato quello tra L’Eredità su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5. Alla fine, ha vinto L’Eredità, con 4.744.000 spettatori (24 per cento), mentre Caduta Libera ha totalizzato 3.877.000 ascolti tv (20.3 per cento).

