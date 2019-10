Il libro di Henry, il film con Naomi Watts: trama, cast e streaming

Henry Carpenter è un bambino dalla mente eccezionale ed è il protagonista del film Il libro di Henry. Arrivato nelle sale cinematografiche nel 2017, il film è diretto da Colin Trevorrow, nome conosciuto perché associato a Safety Not Guaranteed e Jurassic World.

Il libro di Henry è una pellicola drammatica che può contare su un cast giovanissimo.

Ma di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

Il libro di Henry, la trama del film

Non sempre le cose sono come sembrano, un tema che la famiglia Carpenter conosce molto bene, soprattutto nella piccola cittadina dove vivono.

Susan è una mamma single, lavora come cameriera in una tavola calda. La sua partner in crime è Sheila, una donna esuberante che considera la sua più grande amica.

Peter, il figlio di Susan, è un bambino di otto anni dall’animo sbarazzino, ma è Henry, figlio 11enne, che tiene la testa ben salda sulle spalle. Peter è molto protettivi nei confronti del fratello minore e sostiene sempre la madre, donna insicura che mette in dubbio molto spesso le proprie capacità.

Un giorno, Susan scopre che i vicini di casa custodiscono un segreto pericoloso e che suo figlio Henry ha escogitato un piano per aiutarli. Henry è un bambino dalla mente strabiliante, ma Susan ha paura che finisca nei guai.

La trama e il finale del film: di cosa parla e come finisce Il Libro di Henry

Il libro di Henry, il cast del film

Chi vediamo nel cast del film Il libro di Henry? Partiamo dalla famiglia Carpenter. Il piccolo Peter è interpretato da Jacob Tremblay, un bambino prodigio che ha lasciato il segno sul grande schermo recitando al fianco di Brie Larson nel film Premio Oscar Room e ha ottenuto grande fama come protagonista di Wonder.

Henry, il protagonista, invece è interpretato da Jaeden Lieberher, giovane attore (classe 2003) che si è fatto strada nel cinema recitato in film come Sotto il cielo delle Hawaii e IT (capitolo 1 e 2).

Mamma Susan è interpretata da Naomi Watts, attrice britannica naturalizzata australiana conosciuta soprattutto per aver recitato in film come 21 grammi, The Impossibile e Birdman. Di recente l’abbiamo vista al cinema con Il castello di vetro, Ophelia e Luce, ma tornerà presto in tv nello spin-off di Game of Thrones, Bloodmoon.

La vicina di casa, Christina, è interpretata da Maddie Ziegler, poi vediamo nel cast anche Dean Norris che interpreta Glenn, Sarah Silverman che interpreta Sheila, Lee Pace che interpreta il dottor David Daniels, Bobby Moynihan che interpreta John, Jackson Nicoll che interpreta Morris e Geraldine Hughes che interpreta la professoressa Evans.

Potrebbero interessarti DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 15 ottobre 2019 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 15 ottobre su Rai 3 C’è posta per te: quando inizia la trasmissione di Maria De Filippi

Il cast del film Il libro di Henry: attori e personaggi

Il libro di Henry, dove vedere in tv e in streaming il film

Dove vedere Il libro di Henry? Il film è arrivato per la prima volta nelle sale cinematografiche nel 2017, ma è proposto in prima serata anche su Canale 5. Martedì 15 ottobre 2019, alle ore 21:25, potrete trovare in onda sul quinto canale del vostro telecomando il film: sintonizzatevi al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre (o al tasto 505 per la versione HD).

Chi vuole seguire il film in diretta streaming può collegarsi a MediasetPlay e selezionare, dopo aver effettuato l’accesso o essersi registrati per la prima volta, il programma o il film di interesse.