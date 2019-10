Il libro di Henry, il cast del film drammatico: da Naomi Watts a Jacob Tremblay

Il libro di Henry è un film drammatico. Arrivato in sala nel 2017, viene proposto in prima tv su Canale 5 martedì 15 ottobre 2019 alle ore 21:25.

Il film racconta di Henry, un bambino prodigio che a 11 anni crede di essere lui l’uomo di casa e tenta il possibile per aiutare sempre sua madre e suo fratello più piccolo Peter.

Un giorno Henry scopre che la sua vicina di casa, Christina, nonché sua compagna di scuola subisce abusi dal patrigno Glenn, così architetta un piano per salvarla. Purtroppo Henry non potrà portare a termine il suo piano di salvataggio, così fa appoggio sulla madre.

Ma chi vediamo nel cast de Il libro di Henry? Chi interpreta chi? Vediamo insieme tutti i dettagli sui personaggi.

Il libro di Henry, il cast del film

Nel cast de Il libro di Henry vediamo il protagonista Henry Carpenter interessarsi con molta premura della sua famiglia. Henry è un bambino prodigio: a soli 11 anni può contare su un’intelligenza fuori dalla norma e prova a essere l’uomo di casa prendendosi cura del fratellino piccolo e della mamma. Henry è interpretato dal giovane Jaeden Lieberher: classe 2003, l’attore è conosciuto per aver recitato nel film IT tratto dal romanzo di Stephen King (dove interpreta Bill), ma il suo primo ruolo da protagonista è arrivato nel 2014 con il film St. Vincent.

Henry è molto legato alla sua famiglia: partiamo proprio dalla mamma, Susan, una donna fragile che cerca di guardare con ottimismo alla vita nonostante le sue tante insicurezze e trae forza proprio da quel bambino che a soli 11 anni dimostra di essere un vero ometto di casa.

A interpretare Susan è Naomi Watts, attrice che si è fatta conoscere per aver recitato in Mulholland Drive, The Ring, 21 grammi, The Impossible e St. Vincent. L’abbiamo vista recitare anche in Birdman, Il castello di vetro, Ophelia e Luce. La Watts inoltre sarà una delle protagoniste dello spin-off di Game of Thrones.

A completare la famiglia è il piccolo Peter, molto legato al fratello maggiore, ed è interpretato da Jacob Tremblay. Il giovane attore canadese è comparso in piccole parti prima di splendere come co-protagonista nel film premio oscar Room, al fianco d Brie Larson. Ma l’abbiamo visto anche come protagonista in Wonder. Inoltre, Tremblay è pronto a scalare Hollywood e l’abbiamo visto al icnema anche in film come The Predator, La mia vita con John F. Donovan, Good Boys – Quei ragazzi cattivi e Doctor Sleep.

Nel cast de Il libro di Henry vediamo anche Lee Pace che interpreta il dottor David Daniels, Sarah Silverman che interpreta Sheila, Tonya Pinkins che interpreta il preside Wilder, Dean Norris che interpreta Glenn e Bobby Moynihan che interpreta John.