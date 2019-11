Ascolti tv lunedì 25 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 25 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

La sfida di ieri sera ha visto la Rai schierare sul primo canale un film con Giorgia Agata e Cristiana Dell’Anna, mentre Canale 5 ha risposto al fuoco con il programma serale della D’Urso. Gli altri canali hanno dovuto accontentarsi delle briciole, tra film e programmi in replica.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, lunedì 25 novembre?

Ascolti tv 25 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 è andato in onda il film In punta di piedi, ispirato a una storia vera che nel cast ha visto Giorgia Agata e Cristiana Dell’Anna. Il film ha interessato 3.329.000 spettatori agli ascolti con il 14.8% di share.

Canale 5 invece ha puntato nuovamente sulla D’Urso e il suo Live: ieri sera tra gli ospiti c’erano Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che hanno affrontato le sfere, Marianna Nannins (ex moglie del calciatore Claudio Caniggia) e Mercedesz Henger. Il programma serale della D’Urso ha interessato 2.227.000 spettatori agli ascolti con il 14% di share.

Su Rai 2, il meglio di Stasera tutto è possibile ha intrigato 1.228.000 spettatori (6.2%), mentre su Rai 3 l’appuntamento settimanale con Report ha catturato l’attenzione di 2.059.000 spettatori con il 8.7% di share.

Su Italia 1 il terzo film dei Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo con Jack Sparrow e gli altri pirati ha interessato 1.503.000 spettatori agli ascolti (7.9%), mentre su Rete 4 Quarta Repubblica ha coinvolto 1.035.000 spettatori (5.6%).

Su La 7, Grey’s Anatomy ha ottenuto 665.000 spettatori, con uno share del 2.9 per cento. Su Tv8 Casino Royale ha totalizzato invece 394.000 ascolti tv (2.5 per cento), mentre sul Nove Pizza Hero La sfida dei forni è arrivato a 394.000 spettatori (1.2 per cento).

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.517.000 spettatori con il 20.7 per cento, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha totalizzato 5.517.000 spettatori con uno share del 17.3 per cento.

Su Rai 3 Non ho l’età ha interessato 1.471.000 spettatori (%) e Un posto al sole è piaciuto a 1.909.000 spettatori (7.2 per cento). Su Italia 1 CSI Miami ha siglato il 5.3 per cento con 1.392.000 ascolti tv. Su Rete 4 Stasera Italia ha raccolto 1.268.000 telespettatori con il 5 per cento nella prima parte, e 1.147.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità ha radunato spettatori (per cento). Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha invece divertito spettatori con il per cento di share (presentazione telespettatori e per cento di share).

