Ascolti tv lunedì 11 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 11 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Il palinsesto televisivo offriva ieri una serata molto combattuta tra le principali reti. Rai 1, infatti, schierava un vero e proprio cavallo di battaglia, seppur in replica: Il commissario Montalbano, con l’episodio Il sorriso di Angelica. Canale 5 rispondeva con Barbara d’Urso e il suo Live – Non è la d’Urso. In più, tra i possibili outsider c’era l’ultima puntata della stagione di Stasera tutto è possibile su Rai 2, ma anche una nuova, interessante puntata di Report su Rai 3.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, lunedì 11 novembre?

Ascolti tv 11 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Alla fine, come ampiamente previsto, a vincere la serata è stata Rai 1 con Il commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica, che ha totalizzato 4.768.000 spettatori, con uno share del 21,2 per cento. Su Canale 5 Live – Non è la d’Urso si è dovuto accontentare della seconda piazza: il programma ha ottenuto 2.236.000 telespettatori, con uno share del 14,1 per cento.

Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha raggiunto quota 1.651.000 ascolti tv (8,2 per cento di share), mentre Report su Rai 3 è arrivato a 1.936.000 spettatori (8 per cento). Su Italia 1 il film La maledizione della prima luna è stato seguito da 1.589.000 persone (7,4 per cento), mente su Rete 4 Quarta repubblica con Nicola Porro si è fermato a 979.000 ascolti tv (5,3 per cento di share).

Su La 7 Grey’s Anatomy è stato visto da 670.000 persone (2,9 per cento), mentre su Tv 8 il film Caccia spietata si è fermato a 310.000 spettatori (1,3 per cento). Sul Nove, infine, il programma di inchiesta Clandestino ha ottenuto 405.000 ascolti tv (1,6 per cento).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 I Soliti Ignoti ha segnato 5.357.000 spettatori con il 20,3 per cento di share, vincendo agilmente la sfida con Striscia La Notizia (su Canale 5), che ha registrato invece una media di 4.955.000 spettatori con uno share del 18,7 per cento.

Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.367.000 spettatori con il 5,3 per cento, mentre su Rai 3 That’s Amore ha ottenuto 1.037.000 ascolti tv (4,1 per cento) e subito dopo Un Posto al Sole 1.837.000 (7 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia è stato invece seguito da 1.359.000 persone (5,3 per cento), mentre su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.774.000 spettatori (6,8 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

L’Eredità ha ottenuto su Rai 1 5.147.000 ascolti tv (24 per cento). Il programma di Canale 5, Caduta Libera, ha ottenuto invece 4.176.000 ascolti tv (20,1 per cento).

