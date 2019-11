Live – Non è la D’Urso, scatta il bacio tra Barbara e Gabriel Garko

Ospite di Live Non è la D’Urso, Gabriel Garko ha messo a nudo la sua vita privata e si è lasciato baciare dalla conduttrice napoletana. Nella puntata andata in onda l’11 novembre, in prima serata su Canale 5, l’attore de L’onore e il rispetto ha dichiarato di non indossare più la fede, reduce da un periodo sentimentale complicato.

Invitato in studio per presentare il suo libro in uscita e per incontrare due fan nell’ascensore, Gabriel Garko ha ammesso di non indossare più la fede, quell’anello che in genere ha sempre portato all’anulare (le sue presunte nozze segrete avevano attirato l’attenzione di tutti i media) e di cui Barbara ha notato l’assenza.

L’attore, messo alle strette, ha confessato di star attraversando un periodo di crisi e di essere arrabbiato con la persona che ama (di cui non ha mai svelato l’identità).

E, quando Barbara gli ha chiesto se fosse ancora innamorato, Garko ha spiegato: “Sì, però devo ancora capire cos’è l’amore anche se ho quarantasette anni. A volte me lo domando perché alla fine ti rendi conto che essendo in due, non sempre le cose sono corrisposte. La cosa più sbagliata di tutte è idealizzare un rapporto. Quello non va mai fatto. L’altra persona non si è tolta la fede”.

Live, il bacio tra la D’Urso e Gabriel Garko: rifatto sì o no?

E poi arriva il momento del bacio. Barbara cambia discorso e focalizza l’attenzione sulle accuse mosse all’attore: ritocchini al viso sì o no?

“Io sono davanti a Gabriel e vi assicuro che non è rifatto. Ti darei un bacio in bocca…”, la provocazione della D’Urso va in porto, Gabriel Garko la sfida a procedere e i due si scambiano un bacio a fior di labbra.

“Le labbra non sono rifatte, gli zigomi non sono rifatti, Gabriel Garko non è rifatto”, conclude la D’Urso nel suo scintillante abito color arancio.

Sia chiaro, la nostra @carmelitadurso voleva solo accertarsi che le labbra di Gabriel Garko non fossero rifatte! 💋💋💋#noneladurso pic.twitter.com/e0vmcRABRv — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 11 novembre 2019

“A Sanremo ho imparato una cosa, che o se ne parla male o non se ne parla affatto. L’indifferenza è l’ultima cosa che vuole una persona che lavora nello spettacolo. Anche se posso mancare dagli schermi, comunque faccio notizia. Alcune immagini mostrate sono ritoccate. Inoltre confrontano una foto in cui ridi e gli zigomi sono più evidenti con una in cui sei serio. Se la gente vuole pensare che ho la faccia di gomma che lo faccia pure. Non è un problema mio, non me ne può fregare di meno”, conclude Garko.

Gabriel Garko e il terribile incidente a Sanremo 2016: il racconto

Si passa a parlare della sua esperienza a Sanremo 2016, un periodo particolare perché l’attore rimase coinvolto in un brutto incidente: la villa dove alloggiava esplose a causa di una fuga di gas e lui si è messo in salvo per miracolo.

“Sanremo è stata un’ottima occasione per sfatare il personaggio che ho sempre interpretato e far vedere la mia persona. Purtroppo questo maledetto incidente mi ha ulteriormente cambiato la vita. Non ho mai voluto parlarne, non volevo marciare su una disgrazia. Ero andato a dormire, pensavo fosse un incubo, sentivo un urlo lontano, vedevo della luce, sentivo molto caldo. Poi mi sono accorto che ero sveglio, che non era un incubo e sono riuscito a uscire dalle macerie”.

L’intervista a Live Non è la D’Urso si è conclusa tra lacrime e risate, ma il mistero della dolce metà di Gabriel Garko rimane irrisolto.