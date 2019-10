Ascolti tv giovedì 17 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 17 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Rai 1 ha puntato a una fiction che vede protagonista Daniele Liotti da ormai due anni, mentre Canale 5 ha intrattenuto gli italiani con Ilary Blasi, Alvin e tantissimi giochi.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, giovedì 17 ottobre?

Ascolti tv 17 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai 1 ha mandato in onda la sesta puntata della fiction Un passo dal cielo, con Daniele Liotti, che ha interessato 4.281.000 spettatori agli ascolti e il 19.5% di share.

Canale 5 invece ha intrattenuto ancora una volta il suo pubblico con Eurogames, arrivato alla quinta puntata con la fedele conduzione di Ilary Blasi e Alvin. Il programma ha catturato l’attenzione di 1.944.000 spettatori agli ascolti e ha ottenuto il 9.8% di share. Il reboot di Giochi senza frontiere non sta piacendo molto agli italiani, considerando che nella precedente puntata si erano appena superati i due milioni.

Su Rai 2 l’appuntamento Maledetti amici miei ha catturato l’attenzione di 876.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Rai 3 il film in prima tv Il palazzo del Vicerè ha conquistato 967.000 spettatori agli ascolti, con il 4.1 per cento di share.

Italia 1 ha riproposto in prima serata Le Iene, il programma che ha interessato 1.981.000 spettatori agli ascolti (12%).

Rete4 ha mandato in onda Diritto e Rovescio che ha totalizzato 1.223.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 Piazzapulita ha appassionato 981.000 spettatori con uno share del 5.5%.

Su Tv8 il film Creed – Nato per combattere ha coinvolto 594.000 spettatori con il 2.8%, mentre sul Nove Il Caso Vannini ha raccolto 401.000 spettatori e il 1.7% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha attirato 5.189.000 spettatori agli ascolti con il 20.6% di share.

Su Canale 5 Striscia La Notizia si è fermato a una media di 4.634.000 spettatori (18.3 per cento).

Su Italia 1 CSI Miami si è fermato a 1.143.000 spettatori (4.6 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1.223.000 ascolti tv (5.1 per cento), nella prima parte, e 1.186.000 (4.7 per cento), nella seconda.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.718.000 spettatori (6.9%), mentre su Tv8 Guess My Age è stato seguito da 538.000 spettatori con il 2.2% di share.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nel preserale, invece, il solito scontro è stato quello tra L’Eredità su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5. Alla fine, ha vinto L’Eredità, con 4.657.000 spettatori (24.5 per cento), mentre Caduta Libera ha totalizzato 3.722.000 ascolti tv (20.2 per cento).

