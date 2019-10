Un passo dal cielo 5: la trama della sesta puntata in onda il 17 ottobre 2019

Torna stasera, 17 ottobre 2019, Un passo dal cielo 5, la popolare fiction di Rai 1 in onda ogni giovedì in prima serata con una trama avvincente. La serie, giunta alla sesta puntata, vede come protagonista Daniele Liotti, che ha sostituito fin dalla quarta stagione Terence Hill nel delicato ruolo del comandante della guardia forestale Francesco Neri.

In questa quinta stagione assistiamo alla disperata ricerca del figlio di Francesco, disperso fin dalle prime puntate della serie. Ma cosa succede nella puntata di Un passo dal cielo 5 di giovedì 17 ottobre 2019? Vediamo insieme la trama della puntata in onda stasera, come sempre, su Rai 1 a partire dalle 21,25.

Tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 5

Un passo dal cielo, la trama della sesta puntata

La puntata di stasera si intitola Fantasmi dal passato. Francesco cercherà di aiutare Elena, alle prese con una persona che le farà delle pesanti minacce e l’uomo cercherà di capire di chi si tratta. Questo avvicinamento tra i due causerà però dei problemi con Emma, che non solo vivrà la preoccupazione dell’avvicinamento di una donna, ma anche la situazione legata alla sua gravidanza. Quest’ultima potrebbe essere compromessa dall’aneurisma per cui dovrebbe operarsi.

Da qui, la decisione se proseguire la gravidanza oppure sottoporsi all’operazione. A complicare il tutto, l’arrivo di suo fratello Giulio. Quest’ultimo nasconde qualche scheletro nell’armadio che ben presto rivelerà ad Emma.

E ancora nella puntata di stasera di Un passo dal cielo 5, secondo le anticipazioni, Valeria dovrà affrontare un uomo che torna dal passato. Si tratta di Ezio, il padre di Isabella ed è pronto a tutto pur di portarle via la nipote.

Nel cast ritroviamo gli attori Daniele Liotti, Enrico lanniello, Rocio Munoz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume e Serena Autieri.

Il cast completo di Un passo dal cielo 5

La sesta puntata della fiction va in onda su Rai 1 giovedì 10 ottobre 2019, alle ore 21:25.

Un passo dal cielo 5, la trama della fiction

Di cosa parla Un passo dal cielo 5? La nuova stagione di Un passo dal cielo vede come temi centrali, oltre alle indagini, anche l’amore e la paternità. Emma, dopo un anno di assenza, torna a San Candido. La ragazza infatti vuole andare a trovare in carcere il Maestro Albert Kroess, l’uomo che ha ucciso la moglie di Neri.

Francesco avrà superato i suoi dubbi e le sue paure? Novità anche per Vincenzo Nappi. Lui ed Eva sono a un passo dal diventare genitori: la paternità sarà difficile da gestire per il commissario, alle prese anche con la convivenza con Valeria, la nuova forestale arrivata a San Candido.

Dove vedere Un passo dal cielo 5 in streaming