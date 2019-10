Il palazzo del Vicerè: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 17 ottobre 2019, in prima serata su Rai 3 alle 21.20 va in onda Il palazzo del Vicerè, film del 2017 per la regia di Gurinder Chadha con Hugh Bonneville, Gillian Anderson e Michael Gambon. La pellicola, scelta per essere proiettata fuori concorso alla 67ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, ha una versione doppiata in lingua hindi intitolata Partition.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Il palazzo del Vicerè film: la trama

Corre l’anno 1947 e, dopo 300 lunghi anni, il dominio dell’Impero Britannico in India sta per concludersi. La transizione è tra le più delicate e ad accompagnare il Paese verso l’indipendenza è il nipote della Regina Vittoria, Lord Mountbatten (Hugh Bonneville), che con la moglie e la figlia si stabilisce per sei mesi nel Palazzo del Viceré a Delhi. Qui l’ultimo viceré, impegnato nella mediazione tra induisti, musulmani e sikh, non riesce nel suo tentativo di appianare il conflitto che sfocia nella cosiddetta “Partition” fra India e Pakistan. Ad essere coinvolto sarà l’intero personale del Palazzo e, a questo punto, le storie della famiglia Mountbatten e quelle di alcuni membri dello staff si intrecceranno sullo sfondo di una dolorosa separazione.

I giovani Aalia e Jeet (Manish Dayal), entrambi a servizio nella dimora, diventeranno gli esempi degli effetti dell’ostilità tra comunità religiose: l’una musulmana, l’altro induista, allo scoppio dello scontro saranno chiamati a prendere una decisione epocale.

Il commovente finale del film

Il palazzo del Vicerè film: il cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Hugh Bonneville – Lord Louis Mountbatten

– Lord Louis Mountbatten Gillian Anderson – Lady Edwina Mountbatten

– Lady Edwina Mountbatten Manish Dayal – Jeet Kumar

– Jeet Kumar Huma Qureshi – Aalia Noor

– Aalia Noor Michael Gambon – Generale Lionel Hastings Ismay

– Generale Lionel Hastings Ismay David Hayman – Ewart

– Ewart Simon Callow – Cyril Radcliffe

– Cyril Radcliffe Lily Travers – Lady Pamela Hicks

– Lady Pamela Hicks Om Puri – Ali Rahim Noor

– Ali Rahim Noor Simon Williams – Archie Wavell

– Archie Wavell Sarah-Jane Dias – Sunita, amica di Aalia

Il palazzo del Vicerè film: il trailer

Ecco il trailer del film in onda stasera su Rai 3:

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 17 ottobre, programmi e film: Un passo dal cielo 5, Eurogames, X Factor 13 Propaganda Live, domani ospite Roberto Saviano Un posto al sole, anticipazioni puntata di domani, venerdì 18 ottobre

Il palazzo del Vicerè film: diretta tv e streaming

Come vedere il film Il palazzo del Vicerè? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 17 ottobre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming