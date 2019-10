Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera giovedì 17 ottobre 2019

Le Iene anticipazioni – Questa sera, giovedì 17 ottobre 2019, in prima serata su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la storica trasmissione Mediaset che stavolta vede la conduzione delle inviate Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Se al momento, infatti, la puntata del martedì sera viene presentata da Alessia Marcuzzi e Nicola Favino, quella del giovedì varia la conduzione di settimana in settimana.

Nella puntata di martedì 15 ottobre i fan della trasmissione Mediaset hanno visto la iena Filippo Roma continuare la sua inchiesta sui disservizi nella raccolta dei rifiuti a Roma, dei quali il giornalista ha informato la stessa sindaca pentastellata Virginia Raggi finendo per essere aggredito da alcuni attivisti del M5s. Quali saranno i servizi di questa sera?

Vediamo qui di seguito le anticipazioni della puntata di stasera de Le Iene, in onda su Italia 1 a partire dalle 21.20.

I servizi della puntata di stasera | 17 ottobre

Tanti i servizi a cui assisteremo nella puntata di oggi de Le Iene. Innanzitutto Luigi Pelazza fornirà nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il caso del bambino albanese che l’inviato ha tentato di riportare in Italia dopo la denuncia di sequestro di suo padre. È un caso analogo a quello di Ayyub e Mahmud, due bambini che erano stati rapiti dal padre, il quale li aveva poi portati in Siria per combattere la “guerra santa” tra le file dell’Isis. A liberarli e riportarli alla madre è stato Roger Waters dei Pink Floyd, che si è offerto di coprire tutte le spese.

A seguire verrà trasmesso il servizio di Silvio Schembri che ha intervistato il sindaco di Licata Angelo Cambiano, sfiduciato dal consiglio comunale per aver ordinato la demolizione di alcuni edifici abusivi. Nina Palmieri, invece, racconterà la storia di una ragazza che era stata rapita dalla madre, mentre Veronica Ruggeri incontrerà la madre, il fratello e l’ex collaboratore di Alessandro Proto, un finanziere che al momento si trova in carcere con l’accusa di truffa.

Alessandro Di Sarno tornerà sulla storia del pessotto e dell’ampio e diffuso fenomeno della tv pirata, mentre infine Matteo Viviani intervisterà tre influencer – Kokeshi, Emi’s life e Zoe Cristofoli – per sapere cosa ne pensano della recente decisione dei più grandi social network, Facebook e Instagram, di togliere al pubblico la visione del numero di “mi piace” sotto i post.

Appuntamento dunque stasera, giovedì 17 ottobre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle 21.15 su Italia 1.

Dalla prossima settimana, Le Iene del giovedì passano alla domenica.