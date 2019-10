Maledetti amici miei, anticipazioni e ospiti terza puntata | Stasera, 17 ottobre, su Rai 2

Stasera, giovedì 17 ottobre 2019, torna l’ormai consueto appuntamento con Maledetti amici miei, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi: quali saranno le anticipazioni della terza puntata?

Ancora una volta, i quattro artisti e amici torneranno sul palco per improvvisare uno spettacolo teatrale nel quale, insieme a Max Tortora e Margherita Buy (la “maestra d’ansia”), danno vita ad aneddoti, confessioni e racconti dei loro oltre 35 anni di amicizia e carriera.

Tutto quello che c’è da sapere su Maledetti amici miei

Uno show diverso dal solito, fortemente voluto da Carlo Freccero, che non sta raggiungendo grandissimi obiettivi in termini di ascolti tv ma che sta mettendo d’accordo la critica, che lo ha definito un programma innovativo e originale.

Come ogni settimana, a Maledetti amici miei ci saranno diversi ospiti, pronti ad accompagnare i conduttori nei loro racconti. Di seguito le anticipazioni della terza puntata, in onda stasera a partire dalle 21:20, su Rai 2.

Maledetti amici miei, le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata

Chi vedremo in questa terza puntata di Maledetti amici miei? Sul palco ci saranno due ospiti d’eccezione, ovvero Leonardo Pieraccioni e l’amico di sempre, Massimo Ceccherini, che daranno vita a una serie di sketch con risate assicurate.

Saranno loro a improvvisare con i quattro conduttori di Maledetti amici miei, ma non saranno da soli, visto che ci sarà un’incursione di Carlo Conti, un altro toscano doc, che darà i suoi consigli su “come essere pop” ai due amici. Risate assicurate.

Ancora una volta, le anticipazioni di Maledetti amici miei riportano un Paolo Conte in splendida forma: il maestro canterà un altro dei suoi grandi successi in apertura del programma, realizzando la sigla. Alla fine, invece, interverrà Valeria Solarino, sulle note della sigla di chiusura Giuliano Sangiorgi, leggendo il testo inedito sull’amicizia scritto per l’occasione dall’autrice Dacia Maraini.

Rocco Papaleo, inoltre, guiderà come sempre la resident band d’eccezione formata da Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce).

Maledetti Amici Miei è un programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi; scritto con Sandro Veronesi, Luca Rea, Giuliano Rinaldi, Cristiano D’Alisera con la partecipazione di Margherita Buy e con Max Tortora; prodotto per Rai2 da Ballandi.

Il programma nasce dal capolavoro di Mario Monicelli, che negli anni ’70 portava al cinema “Amici Miei”. Sul palco, gli amici di una vita daranno vita a un esilarante spettacolo condito dagli ospiti e dalla musica di Paolo Conte.

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 17 ottobre, programmi e film: Un passo dal cielo 5, Eurogames, X Factor 13 Propaganda Live, domani ospite Roberto Saviano Un posto al sole, anticipazioni puntata di domani, venerdì 18 ottobre

Maledetti amici miei vi aspetta con la terza puntata giovedì 17 ottobre 2019 alle ore 21:20 su Rai 2.

Il cast della trasmissione di Rai 2