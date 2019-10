Maledetti amici miei, gli ospiti della terza puntata in onda giovedì 17 ottobre 2019

Torna con una nuova puntata Maledetti amici miei, il programma di improvvisazione teatrale di Rai 2 condotto da Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi e come ogni settimana sono tanti gli ospiti pronti a divertire il pubblico da casa.

Nella puntata di stasera, 17 ottobre 2019, i quattro protagonisti saranno affiancati come sempre da Max Tortora e Margherita Buy (la “maestra d’ansia”), nell’obiettivo di dar vita a racconti e aneddoti sulla loro carriera, sul mondo dello spettacolo e sulla loro lunga amicizia.

Tutto quello che c’è da sapere su Maledetti amici miei

Ma non ci saranno solo loro: Paolo Conte, ad esempio, ancora una volta si esibirà in apertura di trasmissione con un altro dei suoi grandi successi. Allo stesso tempo, Rocco Papaleo guiderà come sempre la resident band d’eccezione formata da Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce).

Ma non si ferma qui la lista degli ospiti della terza puntata di Maledetti amici miei. Vediamo insieme quali altri artisti calcheranno il palco, a partire dalle 21:20.

Le anticipazioni della terza puntata di Maledetti amici miei

Maledetti amici miei, gli ospiti della terza puntata: Leonardo Pieraccioni

Non ha di certo bisogno di presentazioni Leonardo Pieraccioni, attore, regista e a volte cantante, campione della comicità made in Toscana. Ben 13 i film che, tra il 1995 (I Laureati) al 2018 (Se son rose) ha portato al cinema, ottenendo moltissimo successo.

È stato sposato per molti anni con Laura Torrisi: i due nel 2010 hanno avuto anche una bambina, Martina. Si sono lasciati nel 2014.

Maledetti amici miei, gli ospiti della terza puntata: Massimo Ceccherini

Amico e spalla storica di Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini è noto in tutta Italia per la sua comicità pungente, ma anche per essere un po’ una testa calda. I suoi sketch politicamente scorretti e il suo carattere vulcanico e a volte sopra le righe lo hanno reso famoso, ma lo hanno anche a volte limitato.

Emblematico l’esempio della sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2006, dalla quale venne squalificato in seguito a una bestemmia. Accanto a Pieraccioni, Ceccherini ha invece dato sempre il meglio di sé. I due sono una coppia indissolubile.

Maledetti amici miei, gli ospiti della terza puntata: Carlo Conti

È il volto della Rai da decenni: anche Carlo Conti è uno che, di presentazioni, non ne ha molto bisogno. In 30 anni di carriera ha davvero superato ogni record, conducendo tra le altre cose 3 Festival di Sanremo consecutivi tra il 2015 e il 2017.

La sua amicizia con Leonardo Pieraccioni risale al 1981. I due, nel 1986, hanno condotto insieme la prima di una lunga serie di trasmissioni comiche come Succo d’Arancia su Teleregione Toscana dove esordì anche Giorgio Panariello. I tre toscani hanno formato anche un trio comico, chiamato Fratelli d’Italia.

Maledetti amici miei, gli ospiti della terza puntata: Valeria Solarino

Valeria Solarino è un’attrice italiana, nata in Venezuela da padre siciliano e madre torinese. Ha recitato in diversi film, il primo è stato “La felicità non costa niente” di Mimmo Calopresti. L’abbiamo vista in “Che ne sarà di noi”, “Signorina Effe”, “Italians”, “Manuale d’amore 3”, “Una donna per amica” e “Smetto quando voglio”. In tv, invece, l’abbiamo vista in Rocco Schiavone 3.

In chiusura di puntata, Valeria Solarino stasera leggerà, sulle note della sigla di chiusura Giuliano Sangiorgi, un testo inedito sull’amicizia scritto per l’occasione dall’autrice Dacia Maraini.

Maledetti amici miei torna con la terza puntata giovedì 17 ottobre 2019 in prima serata su Rai 2.

