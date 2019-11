Ascolti tv domenica 24 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 24 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

La principale sfida di ieri sera era tra due fiction: Pezzi unici, con Sergio Castellitto, su Rai 1 e La caccia – Monteperdido, con Megan Montaner, su Canale 5. Sugli altri canali, però, la programmazione tv prevedeva altri programmi che potenzialmente potevano insediare il podio degli ascolti tv: Che tempo che fa su Rai 2, Amore criminale su Rai 3 e Le Iene Show su Italia 1.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, domenica 24 novembre?

Ascolti tv 24 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

La serata è stata ampiamente vinta da Rai 1: Pezzi unici ha totalizzato infatti ben 4.614.000 spettatori, con uno share del 20,2 per cento e facendo leggermente peggio rispetto a settimana scorsa. Su Canale 5 la terza puntata di La caccia – Monteperdido è stata vista da 2.250.000 persone, con uno share del 10,1 per cento, mantenendo quindi un livello molto basso rispetto alle reali aspettative di Mediaset.

Monteperdido viene addirittura superato da Rai 2, che con Che Tempo Che Fa e Fabio Fazio ha ottenuto 2.369.000 ascolti tv (9,4 per cento), mentre su Italia 1 Le Iene Show si è fermato a 2.230.000 spettatori, con uno share del 12,5 per cento. Su Rai 3, lo speciale di Amore criminale è arrivato a 864.000 spettatori (3,7 per cento), mentre su Rete 4 il film The Bourne Legacy è stato visto da 871.000 persone (4,1 per cento).

Su La 7, Non è l’arena con Massimo Giletti ha ottenuto 1.152.000 spettatori, con uno share del 5,8 per cento. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha totalizzato invece 481.000 ascolti tv (1,9 per cento), mentre sul Nove il film Fantozzi contro tutti è arrivato a 447.000 spettatori (1,9 per cento).

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.647.000 spettatori con il 21,9 per cento, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha totalizzato 3.371.000 spettatori con uno share del 13,2 per cento.

Su Rai 3 Un giorno in Pretura è piaciuto a 902.000 spettatori (3,5 per cento). Su Italia 1 CSI Miami ha siglato il 5,2 per cento con 1.300.000 ascolti tv. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.218.000 telespettatori con il 4,9 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha radunato 3.573.000 spettatori (18,1 per cento) mentre L’Eredità è stato seguito da 4.838.000 spettatori (22,5 per cento). Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha invece divertito 3.215.000 spettatori con il 15,2 per cento di share (presentazione 2.159.000 telespettatori e 8,3 per cento di share).

