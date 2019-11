Pezzi unici, la trama della seconda puntata in onda domenica 24 novembre 2019

Pezzi Unici è la nuova fiction su cui ha puntato Rai 1 per la domenica sera. Contando su un ricchissimo cast di attori già ben collaudati nel mondo dello spettacolo – come Sergio Castellitto e Giorgio Panariello – Pezzi Uniti racconta la storia di Vanni, un artigiano fiorentino messo in crisi dalla morte prematura del figlio.

La storia racconta di Lorenzo che, finito nel vortice della droga, ha deciso di togliersi la vita seppur in circostanze sospette. Il ragazzo negli ultimi tempi aveva deciso di darci un taglio con quella roba, aveva persino organizzato un corso di artigianato per cinque ragazzi problematici provenienti da una casa famiglia. Vanni, con il cuore in pezzi, si prende carico del progetto del figlio e porta avanti il lavoro con quei cinque ragazzi.

Di seguito, la trama della seconda puntata di Pezzi Unici, in onda domenica 24 novembre 2019.

Pezzi Unici, la trama della seconda puntata: anticipazioni

Nella prima puntata della serata, intitolata “Sospetti”, un designer alla moda propone una collaborazione a Vanni. L’uomo però decide di rifiutare, ritenendolo troppo superficiale. Il designer mette l’occhio su alcuni lavori di Erica. Quest’ultima, nel frattempo, è stata interrogata dalla polizia: Erica in realtà è di famiglia prestigiosa, fiorentina, ma è una ragazza ribelle e incompresa.

Vanni è dubbioso riguardo questi cinque ragazzi, vorrebbe leggere le loro schede ma Anna si rifiuta di accontentarlo. L’artigiano in realtà sospetta proprio di Erica e si convince che la ragazza possa aver avuto una relazione sentimentale con suo figlio poco prima della sua morte.

Pezzi Unici, la trama della seconda puntata: Legno contro resina

Nella seconda puntata di Pezzi Unici, sempre in onda domenica 24 novembre e intitolata “Legno contro resina”, vediamo Vanni alla ricerca d’informazioni dettagliate su Erica. L’uomo vuole capire che rapporto avesse con il suo Lorenzo, ma Erica gli risponde che era semplicemente il suo mentore, nulla più.

Ma il comportamento di Erica la tradisce: la ragazza salta il laboratorio ed esce di nascosto dalla casa famiglia, ma per andare dove? Gli altri ragazzi dei Pezzi Unici sono preoccupati, temono che la ragazza porti a galla il loro segreto. Persino Anna è allarmata dal suo atteggiamento e la minaccia d’inviare in tribunale una valutazione negativa del suo percorso.

La verità è che Erica ha iniziato una relazione clandestina con il designer, ma molto presto si renderà conto che il ragazzo è interessato soltanto a rubare i suoi disegni.

Pezzi Unici vi aspetta su Rai 1 domenica 24 novembre 2019 in prima serata dalle 21:25.

