Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera domenica 24 novembre 2019

Torna questa sera, domenica 24 novembre 2019, Le Iene Show, la storica trasmissione di Italia 1 che per questa domenica sarà condotta dal trio tutto al maschile. La scorsa settimana è toccato a Nina Palmieri, Veronica Ruggieri e Roberta Rei prendere in mano le redini del programma ma, per questa domenica, saranno invece Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma a condurre i giochi.

Come sempre tanti servizi di vario genere, dalle inchieste più serie agli scherzi e ai servizi più leggeri, animeranno la serata di Italia 1.

Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, domenica 24 novembre 2019 su Italia 1.

Le Iene, le anticipazioni: i servizi della puntata di stasera, 24 novembre

Tra le anticipazioni della puntata de Le Iene Show in onda domenica 24 novembre 2019, si parlerà del caso Serena Mollicone. Veronica Ruggeri proverà a ricostruire le fasi della scomparsa della figlia del maestro delle elementari di Arce, trovata morta dopo due giorni dalla scomparsa nel boschetto della città.

Dopo 18 anni dall’omicidio della ragazza, il caso sembra essere un susseguirsi di depistaggi e false verità che avrebbero bloccato il corso della giustizia.

E ancora si parlerà della tragedia di Rigopiano, accaduta nel 2017. La testimonianza di alcuni volontari della Croce Rossa che risposero alle prime telefonate fatte da Gabriele D’Angelo, una delle 29 vittime, riporterà indietro nel tempo e il servizio sarà a cura di Roberta Rei e Marco Fubini.

In più, nella puntata de Le Iene di questa domenica ci sarà un’intervista doppia fatta a Vittoria Puccini e Franesco Scianna, entrambi protagonisti della nuova fiction di Canale 5 “Il processo”, pronta a partire il 29 novembre 2019.

La conduzione di questa puntata de Le Iene è affidata al trio maschile composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

Appuntamento dunque stasera, domenica 24 novembre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle 21.15 su Italia 1.

Dove vedere Italia 1 in streaming