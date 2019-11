Che Tempo Che Fa: anticipazioni puntata stasera 24 novembre 2019 | Rai 2

Fabio Fazio torna a scatenare l’ira di Salvini. In questa nona puntata di Che Tempo Che Fa, il conduttore ha deciso di fare spazio a un’ospite particolare che è stata protagonista della scorsa estate, calamitando su di sé tutta l’attenzione dell’ex premier.

Una nuova puntata che parte già scoppiettante ancor prima di arrivare sui piccoli schermi di Rai 2. Fazio non si ferma, neanche dopo il cambio canale, neanche dopo aver lasciato la lascia serale di Rai 1, e porta in casa sua un personaggio forte che farà (e che ha già iniziato a far) sicuramente discutere.

In attesa di stasera, vediamo insieme le anticipazioni complete e gli ospiti della nona puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,05 (o meglio, dalle 19,40 con il format Che Tempo Che Farà).

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti della nona puntata

Come al solito, Fazio sarà accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck anche in questa nona puntata di Che Tempo Che Fa.

A partire dalle 21:05, su Rai 2 ci saranno tre esclusive tv. Partiamo da quella che sta già facendo discutere gli italiani. Ospite di Fazio (come annunciato dallo stesso conduttore sui social) sarà Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 che quest’estate ha deciso di entrare nel porto nonostante il divieto della legge (e di Salvini) per mettere in salvo 43 migranti. La Capitana è stata arrestata per questo e ha incassato durissimi attacchi da parte di Salvini, qualcosa che Fazio conosce molto bene.

Ed è forse per questo che il conduttore l’ha scelta come ospite del suo programma, entrambi intesi come volti dell’antisalvinismo in Italia. La Capitana della Sea Watch 3 è stata invitata ufficialmente per presentare il suo libro fresco di stampa, “Il mondo che vogliamo. Appello all’ultima generazione”, scritto con Anne Weiss, dove si parla della sua vita dall’impegno contro la catastrofe climatica all’aiuto ai migranti. In studio al suo fianco ci sarà anche Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati.

Un’altra esclusiva di Che Tempo Che Fa riguarda Tiziano Ferro. Il cantante di Latina è appena tornato sulla piazza con l’album “Accetto Miracoli”, prodotto dal guru del sound R&B Timbaland e anticipato già da qualche mese dall’omonimo singolo già in vetta alle classifiche. Tiziano la proporrà anche in studio, intrattenendo il pubblico di Rai 2 con il suo brano.

Gli ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa in onda il 24 novembre

Tra gli ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa di questo 24 novembre vediamo anche il tennista italiano Jannik Sinner, il più giovane (18 anni) ad essere entrato tra i migliori 100 del raking mondiale grazie alla vittoria della Next Generation Atp Finals a Milano lo scorso 9 novembre.

Non mancherà Enrico Brignano con il suo monologo inedito e Max Pezzali in radio con il brano “In questa città”.

Infine, tra gli altri ospiti della puntata ci sarà anche Sua Eccellenza Monsignore Nunzio Galatino.

Che Tempo Che Farà, le anticipazioni

Ad animare l’appuntamento che precede il programma serale di Fazio è Che Tempo Che Farà, in genere in onda dalle 19:30 sempre su Rai 2.

Per la puntata del 24 novembre, vedremo i divertenti sketch del Mago Forest insieme ad Ale e Franz, Raoul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo

A chiudere la serata, come al solito, sarà l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti Mara Maionchi, uno dei volti televisivi più amati in Italia, e l’attore Lello Arena, ora nei teatri con lo spettacolo “Miseria e nobiltà”. Al tavolo torna anche Max Pezzali.

L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 24 novembre 2019, a partire dalle ore 19,40 su Rai 2.