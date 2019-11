Carola Rackete ospite a Che Tempo Che Fa: la capitana della Sea Watch 3 da Fazio

Carola Rackete ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. A dare l’annuncio della sua partecipazione è stato proprio il conduttore via Twitter.

La capitana è tornata in Italia in questi giorni e sarà ospite degli studi Rai di Milano domenica 24 novembre 2019, per prendere parte al programma di Fazio.

La presenza di Carola Rakete in un programma Rai non potrà non suscitare altri dibattiti: sia Fazio che Rakete hanno assaporato di proprio pugno gli attacchi di Matteo Salvini, divenendo in un certo senso il volo dell’antisalvinismo in Italia.

Il caso della Sea Watch 3 ha acceso gli animi quest’estate: la Capitana Rackete ha attraccato a Lampedusa alla fine di giugno, facendo sbarcare i migranti salvati 12 giorni prima, 12 giorni di battaglia con Salvini che rifiutava categoricamente l’ingresso. Alla fine, la Capitana ha deciso di entrare lo stesso ed è stata arrestata.

Carola Rakete di nuovo ospite della tv italiana

Non è la prima volta che Carola Rakete prende parte a un programma italiano. La sua prima volta in tv è stata a Piazzapulita lo scorso settembre. In quell’occasione, ospite del conduttore Corrado Formigli, la capitana della Sea Watch 3 aveva dichiarato: “Di professione faccio l’ecologista quindi non mi interessa la politica interna italiana”.

Carola Rakete è da poco approdata in libreria con il suo libro fresco di stampa, intitolato “Il mondo che vogliamo. Appello all’ultima generazione” e scritto a quattro mani con Anne Weiss. Nel testo, la capitana della Sea Watch 3 ripercorre la sua vita, dall’impegno contro la catastrofe climatica che incombe sul nostro pianeta all’aiuto ai migranti.

In studio da Fazio, al suo fianco ci sarà anche Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch Italia.

Intanto, Matteo Salvini si schiera già contro quest’ospitata e su Twitter dimostra il suo disappunto: “Accolta con tutti gli onori, a spese degli italiani, una che dovrebbe stare in galera”.

Che Tempo Che Fa va in onda domenica 24 novembre 2019, in prima serata a partire dalle 21:05, su Rai 2. Nuove polemiche (e attacchi) in vista per il programma di Fazio.