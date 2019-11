Che Tempo Che Fa, ospiti stasera | Oggi domenica 24 novembre 2019 su Rai 2

Che Tempo Che Fa torna in prima serata su Rai 2. Il programma condotto dal fedele Fabio Fazio ha cambiato canale, ma non impronta. Di fatto, nella puntata che andrà in onda questa domenica, 24 novembre 2019, ospite sarà un personaggio che ha scatenato l’ira di Matteo Salvini quest’estate.

Insieme al giornalista non mancheranno la comicità di Luciana Littizzetto e l’eleganza di Filippa Lagerback.

Ecco tutti gli ospiti della puntata di oggi, domenica 24 novembre 2019, dalle 21,05 su Rai 2.

Tutte le anticipazioni della nona puntata di Che Tempo Che Fa

Che Tempo Che Fa, gli ospiti della puntata di stasera 24 novembre: Carola Rackete

Tanti saranno gli ospiti attesi per questa nuova puntata di Che Tempo Che Fa.

Partiamo da quella più attesa e contestata da Salvini: Carola Rackete torna in tv dopo Piazzapulita e si lascerà intervistare da Fabio Fazio. La Capitana della Sea Watch 3 quest’estate ha violato la legge entrando di forza nel porto di Lampedusa per mettere in salvo 43 migranti a bordo della sua nave. Di conseguenza, è stata arrestata. A distanza di mesi, Carola arriva da Fazio per promuovere il suo libro fresco di stampa, “Il mondo che vogliamo. Appello all’ultima generazione”, scritto a quattro mani con Anne Weiss dove ribadisce la sua posizione per l’ambiente. Con lei, saranno presenti anche la portavoce di Sea Watch Italia, Giorgia Linardi, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati.

Un altro importante ospite della serata sarà Tiziano Ferro, entrato nell’occhio del ciclone non tanto per il suo nuovo album fresco d’uscita – Accetto Miracoli – che promuoverà anche da Fazio, esibendosi con l’omonimo brano, ma per la polemica che ha trascinato dentro anche Fedez. Tiziano infatti l’avrebbe accusato di omofobia e bullismo e il rapper milanese avrebbe risposto per le rime sui social, spiegando il suo punto di vista e di essere ben lontano dall’essere omofobo e bullo.

Che Tempo Che Fa, tutti gli ospiti della puntata del 24 novembre 2019

Altro ospite della serata sarà Sua Eccellenza Monsignore Nunzio Galantino, che nel 2018 è stato nominato proprio da Papa Francesco Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, che arriva in libreria con il libro “Sul Confine. Incontri che vincono le paure”, una riflessione su grandi temi come la vita e la fine di essa, la guerra e l’Europa.

Ospite di Che Tempo Che Fa anche Paolo Gentiloni, designato nuovo Commissario Europeo per gli affari economici e monetari lo scorso settembre ed ex Presidente del Consiglio.

In più, in studio ci sarà anche lo scrittore di Gomorra Roberto Saviano.

E ancora, tra gli ospiti di questa sera a Che Tempo Che Fa ci sarà anche il più giovane tennista italiano ad essere rientrato tra i migliori 100 del ranking mondiale: Jannik Sinner, a soli 18 anni, lo scorso 9 novembre ha portato a casa la vittoria del Next generation Atp Finals a Milano.

Infine non potrà mancare l’appuntamento con Enrico Brignano con un suo originale monologo e la partecipazione di Max Pezzali con il brano “In questa città”.

Che Tempo Che Fa vi aspetta domenica 24 novembre 2019 dalle ore 21:05 su Rai 2.