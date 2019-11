La caccia – Monteperdido, la trama della terza puntata in onda domenica 24 novembre 2019

Terzo appuntamento per la serie tv thiller La caccia – Monteperdido. Il thriller psicologico che riporta in prima serata Megan Montaner come protagonista è giunto alla sua terza puntata e questa sera, 24 novembre 2019, vedrà alcune novità nello srotolamento della trama.

In questa nuova serie (di grande successo in Spagna), Megan Montaner veste i panni di Sara Campos, referente dell’Unione Centrale Operativa della Guardia Civil. A lei spetta il compito di indagare sulla misteriosa sparizione di due ragazze e risolvere il caso.

La caccia – Monteperdido è tratto dall’omonimo romanzo di Augustin Martinez. Ecco le anticipazioni della terza puntata di questa sera, 24 novembre 2019 su Canale 5.

La caccia Monteperdido, la trama della terza puntata

Nella precedente puntata de La caccia – Monteperdido, abbiamo visto Sara arrivare a una drastica conclusione: il rapitore delle due ragazze scomparse potrebbe essere Alvaro Montrell, il padre di Lucia (la ragazza che non è ancora stata ritrovata). Il giudice che lavora al caso, però, ha deciso di non arrestarlo ma di emettere un ordine restrittivo nei confronti della famiglia per tutelare la giovane Ana.

Nella terza puntata de La caccia – Monteperdido, vediamo Sara Campos lavorare duramente per non perdere il controllo delle indagini, ma l’agente si ritrova da sola in questa dura battaglia e non è certa di poter riuscire ad arrivare fino alla fine.

Grazie alla perseveranza, però, Sara s’imbatterà in un indizio importante che la condurrà sempre più vicina a Lucia.

Ana, nel frattempo, determinata a voler tornare alla vita reale si avviicna a Quim, il ragazzo di cui è innamorata Ximena, la bambina che al momento della scomparsa era in compagnia di Ana e Lucia.

In paese, Ximena è conosciuta anche con il soprannome “la fortunata” e la ragazzina sospetta che in molti avrebbero voluto che fosse stata lei a scomparire, e non quelle due ragazzine.

Le indagini proseguono e, Mentre Ana inizia a superare lentamente il suo blocco e le sue paure, gli inquirenti sono sempre più convinti che il rapitore sia un abitante di Monteperdido. Sara si renderà conto che tutti in paese le stanno mentendo, ognuno ancorato al proprio segreto.

La famiglia di Lucia si aliena sempre più, convinta che la ragazza in realtà sia morta.

